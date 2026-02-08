El Pirineo aguanta el tirón del mal tiempo: "Hemos tenido anulaciones de última hora, pero ha sido un buen mes"

Al mal tiempo, buena cara. O si no que se lo digan a los hosteleros del Pirineo aragonés que llevan aguantando estoicamente un enero lleno de borrascas fin de semana tras otro. El Alto Aragón no se ha librado de ningún temporal que ha azotado a la Península de Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin y Leonardo.

Esto ha supuesto fines de semana con grandes afecciones al tráfico que han supuesto la obligatoriedad de cadenas o neumáticos de invierno en puntos como el Monrepós, Sallent de Gállego o Candanchú. O incluso el cierre de diferentes tramos como el Portalet, el túnel de Bielsa, Llanos del Hospital o el Balneario de Panticosa.

El envite con fuerza de la nieve ha dejado un manto blanco en los pueblos pirenaicos dejando una imagen de postal. Sin embargo, no ha traído tan buenas noticias para el turismo de la zona que ha vivido "un buen enero pero no tanto como esperábamos".

El Valle de Aragón ha sido uno de los perjudicados por estos temporales que ha causado restricciones en sus accesos. "Los grupos de entre semana que teníamos no ha fallado ninguno, pero el fin de semana sí que hemos tenido anulaciones", valora Pedro Marco, vicepresidente de la Asociación de Turismo de Huesca y propietario de dos hoteles en Jaca.

La llegada de estos temporales de cara al fin de semana ha sido lo más perjudicial porque, como señala, el martes "puedes llegar a tener un 90% de ocupación y casi lleno el fin de semana", pero tal y como avanza la semana con la previsión del tiempo "empiezan a llegar anulaciones".

Esto ha supuesto que en algunos fines de semana rondaran entre el 40 o 60% de la ocupación a causa de cancelaciones de última hora. Si bien Marco señala que "sigue viniendo gente y está siendo un enero superior a otras temporadas".

Una tónica que prevén mejorar ahora en febrero, el mes de la nieve por excelencia. Estas buenas sensaciones vienen empujadas por el fin de semana de Carnaval (14 y 15 de febrero) "que suele ser el punto más alto de la temporada". Así esperan que una vez ya entrados en febrero "lleguen menos anulaciones".

Con optimismo miran también hacia marzo que viene marcado por el cierre del mes con la Semana Santa: "Suele ser un mes más flojo, pero posiblemente recuperemos parte de lo que no hemos trabajado en enero", subraya el hostelero aragonés. Por ello, se espera que marzo "sea un buen mes".

Un valle enmarcado por sus pistas de esquí. Las recientes nevadas registradas en el Pirineo han situado a Formigal- Panticosa entre las estaciones con mayor acumulación de nieve del mundo, alcanzando espesores de hasta 290 centímetros en cotas altas. Augurando así una temporada positiva en números.

Quien mira de manera más halagüeña esta temporada invernal es el valle de Benasque. Esta zona no ha sido tan castigada por cortes de carreteras a pesar de algún momento puntual en Llanos del Hospital. Esto acompañado de una situación en las pistas de esquí con hasta 60 kilómetros esquiables ha propiciado la sensación "de vivir un invierno como lo de hace años".

Así lo valora, Eva Bizarro, gerente de la Asociación Turística y Empresarial Valle de Benasque. Un inicio de año marcado por grandes nevadas que ha propiciado un alto nivel de ocupación.

Una sensación que pretenden mejorar de cara a febrero "que es la temporada alta de invierno, nuestro equivalente al agosto de verano": "Todo apunta a que la ocupación va a ser muy alta, en estos momentos las reservas ya lo son".

Por ello esperan tener una temporada larga con buenas cifras que se pretende redondear con la Semana Santa. Aunque la actividad en el valle de Benasque no para ya que "lo bueno de nosotros es que después empieza la temporada de esquí de travesía".