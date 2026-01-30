Confirmado por el Ayuntamiento de Barbastro: este sábado vuelven las degustaciones gratuitas

El Ayuntamiento de Barbastro, a través del Área de Desarrollo que lidera la concejal Silvia Ramírez, activa este sábado 31 de enero una nueva edición del programa de degustaciones gratuitas de productos locales ‘Sábados con Sabor’.

La primera degustación del año, la de este último día de enero, tendrá como protagonistas a los aceites de la DOP Somontano y se ha programado a las 12.00 horas en la Plaza del Mercado.

“Con la nueva DOP, era algo obligado. Empezamos con esta degustación y seguiremos con otras doce, siempre en la misma ubicación y, salvo dos excepciones, cada último sábado de mes. Son degustaciones que atraen a entre 300 y 500 personas y en las que el producto se agota en muchas ocasiones en menos de media hora”, explica la edil.

Programación 'Sábados con Sabor'

Tras la primera degustación del año, el 28 de febrero se ha programado otra en la que la trufa será el producto elegido. Esta actividad se organiza con la colaboración de la Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa de Aragón.

En marzo llegará la primera de las dos degustaciones que se celebran en domingo. En concreto, será la que estructura la Fiesta del Crespillo, celebración de interés turístico autonómico que tiene como protagonista este dulce postre elaborado con borraja, huevo y harina, y que, según la receta, también puede incluir anís, naranja o limón.

Fiesta del Crespillo en Barbastro. Turismo de Aragón

En su presentación final, se espolvorea con azúcar. La organización corre a cargo del Grupo Tradiciones.

Para abril, el día 25, se ha programado una degustación de ‘Roquitas’ de Pastelería Biarritz. En mayo, el día 30, tendrá lugar una cata de trucha ahumada de Pirinea.

En junio (27) y julio (25) se celebrarán degustaciones de Helados Güerri y Quesos de Guara, respectivamente.

“Los ‘Sábados con Sabor’ forman ya parte del paisaje de la Plaza del Mercado y son una cita que, cada mes, atrae a muchos vecinos, que encuentran una razón más para disfrutar del centro de la ciudad y también a muchos visitantes. Animo a todo el mundo a disfrutar de las degustaciones”, explica la concejal de Desarrollo, Silvia Ramírez.

En agosto llega la hora del Tomate Rosa, que el día 29 volverá a acompañarse con Sal de Naval y Aceite del Somontano, gracias a la colaboración de la Asociación de Hortelanos Tomate Rosa de Barbastro.

En septiembre y octubre llega el turno de probar el ‘mostillo’ de Mermeladas Elasun (26 de septiembre) y las setas de la comarca, de la mano de la Asociación Micológica del Somontano. Esta última degustación se celebrará el domingo 25 de octubre.

Para noviembre, el día 28, queda programada la cata de ‘chireta’ de Carnicería Marcos y Ángel y Carnicería Julia. En diciembre, el programa se cierra con ‘Cardo con Bacalao’ de Frutería del Vero.