El pueblo de Aragón de 800 habitantes en plena expansión: 400 viviendas nuevas tras 20 años sin construir

Las grandes promociones inmobiliarias salen también de los grandes cascos urbanos. Los últimos meses se han tenido noticia de la construcción de nuevas viviendas en grandes urbes como Zaragoza o pueblos turísticos del Pirineo aragonés.

Aragón comienza a salir del letargo de la crisis del ladrillo y, aunque se viva una situación donde adquirir una vivienda se está convirtiendo en un imposible ante la falta de esta, las promotoras se han puesto en marcha para levantar nuevos inmuebles.

Estas nuevas oportunidades también llegan a pequeños municipios en una manera de apostar por la vida tranquila que puede proporcionar un pueblo y acabar a su vez con los problemas de despoblación que atañen a la Comunidad.

Bajo esta premisa nace un nuevo gran desarrollo urbanístico en Tierz, un municipio a 5 kilómetros de Huesca y conformado por apenas 821 habitantes.

Este pequeño pueblo vive un avance sin precedentes tras más de 20 años sin urbanizar tras la crisis inmobiliaria que azotó a España. El Ayuntamiento de Tierz ha puesto en marcha desde hace dos años el sector 2 del municipio.

Se trata de suelo urbanizable y que se tenía previsto su desarrollo en los años previos de la crisis. Sin embargo la burbuja inmobiliaria paralizó todo el proyecto.

Ahora Tierz encara este nuevo reto: "Ya se están haciendo las calles, está todo otra vez en marcha lo que es una inyección importante. Ahora ya es una realidad tras desbloquearlo y ahora ya está imparable", señala Jesús Alfaro, alcalde del municipio.

Según cuenta, ya se están poniendo en marcha 22 viviendas unifamiliares y en breve se comenzará la edificación de otra tanda de 21 nuevas, conformando una gran urbanización. Un proyecto "ilusionarte", tal y como define su primer edil.

Esto ha sido posible gracias a la reactivación del proyecto y la actualización de la Junta de Compensación. Así se han modificado los proyectos para que "sean más modernos y acordes" a la actualidad.

A pesar de que sea pequeño, este municipio cuenta con grandes servicios y como señala Alfaro "estamos preparados para acoger a los nuevos vecinos".

Según justifica, el interés se enmarca sobre todo en la amplia oferta educativa que parte desde Tierz.

"Tenemos la escuela infantil, primaria, ahora también secundaria, o sea que ahora un niño puede entrar en la escuela infantil de 0 a 3 años y a partir de los 3 años en infantil y primaria hasta los 12 años y pueden acudir al instituto también aquí", subraya.

A lo que valora: "Es un factor importante a la hora de que se hayan lanzado también a hacer esas viviendas y que la gente se anime a comprarlas".

En este sentido, el alcalde afirma que varios interesados se han puesto en contacto con el Consistorio para mostrar su interés por afincarse en el municipio, como también algunos que ya han adquirido una de estas nuevas viviendas y ya formarán parte de la comunidad de Tierz.

Detrás de parte de este desarrollo urbano "imparable" está la empresa Doble emme comercializada por la aragonesa Garlan Inmobiliaria.

La promoción AlMMa estará ubicada en la calle de la Alegría. Se tratará de adosados unifamiliares distribuidos en dos plantas con garaje, jardín y patio delantero. Por el momento está en marcha la primera fase con 22 viviendas, la cual va "bastante bien y bastante avanzada".

Carlos Ruano, director comercial de Huesca de Garlan Inmobiliaria, ha manifestado que esta primera tanda de viviendas se prevé entregar las llaves en el último trimestre de este año.

Esta misma "está prácticamente todo vendido": "Al final es la única promoción de obra nueva unifamiliar en toda la zona de Huesca, está a 5 kilómetros de la ciudad y proporciona la tranquilidad de vivir en un pueblo", subraya Ruano.

Las opciones disponibles van de tres o cuatro habitaciones, en el caso de estas últimas, tiene espacio para dos plazas de garaje, por lo que la horquilla del precio oscila entre los 320.000 a 412.000 euros.

Dentro de las características estas nuevas viviendas cuentan con sistema de aerotermia, suelo radiante-refrescante, preinstalación de sistema de carga de coche eléctrico y control por domótica de algunas partes de la casa como las persianas.



Así, están a la espera de dar comienzo a una segunda fase de la cual aún no se tiene un número exacto de viviendas. Aunque si bien, el objetivo es "construir bastante".

Esta promoción forma parte del desarrollo urbano que está tomando este pequeño municipio oscense, tras más de 20 años sin urbanizar y que conformará parte de este crecimiento.