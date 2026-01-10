Alerta por el aumento de peligro de aludes para este domingo en el Pirineo: se recomienda máxima precaución

Según informa el Gobierno de Aragón, estas capas frágiles pueden colapsar ante la sobrecarga de tan solo una sola persona, incrementando el riesgo de desencadenamiento de aludes de tamaño suficiente como para comprometer la seguridad de montañeros, esquiadores o quienes salen a hacer raquetas.

El parte de aludes para este domingo muestra altos niveles de riesgo. En las zonas de la Jacetania, Sobrarbe y Gállego, señala un riesgo 4 de aludes a partir de 1800 metros y nivel 3 para cotas inferiores a esta. Mientras en la zona de la Ribagorza se presenta riesgo 3 a partir de 1800 metros y nivel 2 en cotas bajas.

Esta situación coincide además con una jornada de estabilidad meteorológica, lo que previsiblemente favorecerá una mayor afluencia de personas a la montaña durante este domingo.

Ante este contexto, lo más recomendable es mantener una actitud prudente sobre terreno nevado, reforzar la planificación previa de las salidas y adaptar los itinerarios a las condiciones reales del manto y al propio conocimiento a la hora de desenvolverse en montaña invernal.

Por todo ello, el jefe de servicio de Seguridad y Protección Civil, Jorge Crespo, ha recomendado "máxima prudencia en cualquier actividad que se realice en un entorno de nieve, buscar entornos seguros y seguir las indicaciones de los servicios de pista de las estaciones de esquí".

Dentro de las indicaciones para seguir una excursión de manera segura, es imprescindible el uso de herramientas de evaluación del terreno como el método ATES, consultar el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) para evitar terrenos complejos o exigentes, así como zonas con elevada exposición, reduciendo así el riesgo durante las actividades invernales, subrayando que en montaña el riesgo cero no existe.

En caso de salir a la montaña se debe llevar y saber utilizar material de seguridad en terreno de aludes: DVA, sonda y pala. Las actividades en montaña invernal, fuera de los entornos controlados de los centros invernales, requieren formación y manejo de ese material de seguridad en terreno de aludes.

Estaciones de esquí

Ante esta situación y con la previsión de un domingo de buen tiempo, los servicios de emergencias del Gobierno de Aragón urgen a respetar las indicaciones de los servicios de pistas en las estaciones de esquí y mantenerse en terreno controlado y de poca inclinación si se realiza actividad fuera de ellas.

El peligro de avalanchas ha provocado que esta mañana se cerraran tanto el Túnel de Bielsa (Sobrarbe) como el Portalet (Alto Gállego) y la nieve obligó al uso de cadenas en una decena de carreteras.

Unas indicaciones que urge seguirlas tras la semana trágica que vivió el Pirineo aragonés cuando cuatro personas perdieron la vida en dos aludes con diferencia de dos días. Un tercer alud también se originó días después arrastrando a cuatro personas que, por suerte, pudieron salvarse.