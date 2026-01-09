Una empresa estadounidense compra la oscense IriusRisk, dedicada a ciberseguridad: "Se abre una etapa emocionante"

La empresa estadounidense ThreatModeler, líder de innovación de modelado de amenazas impulsado por IA, ha anunciado la adquisición de IriusRisk, compañía con sede en Huesca, en el Parque Tecnológico Walqa.

El camino de IriusRisk hacia este hito internacional ha estado marcado por el respaldo constante de inversores clave en el ecosistema de capital riesgo: El crecimiento y la consolidación de IriusRisk han sido posibles gracias al apoyo estratégico de Swanlaab, JME Ventures, Bright Pixel e Inveready, cuyo acompañamiento desde las etapas tempranas fue fundamental para escalar la tecnología de la compañía y posicionarla como un referente global antes de esta integración.

La integración de ambas compañías crea el líder mundial indiscutible del mercado de seguridad de aplicaciones valorado en 30.000 millones de dólares. IriusRisk aporta a esta alianza su comunidad de modelado de amenazas, la más activa de la industria, y una plataforma optimizada por IA que ha transformado la forma en la que los desarrolladores integran la seguridad desde las fases iniciales del diseño.

Un hito para la innovación española en el mundo

El crecimiento exponencial de IriusRisk y su visión y capacidad para ayudar a las empresas a “empezar por la izquierda” (shift left) en el ciclo de vida del desarrollo han sido determinantes para esta unión. Según los términos de esta operación, la nueva entidad sumará fuerzas para que el desarrollo de aplicaciones sea mucho más seguro a nivel global, permitiendo a las empresas alcanzar mejoras de productividad de hasta 10 veces y reducciones de costes del 50% en su primer año.

“Esta es una etapa emocionante para la industria”, afirmó Stephen de Vries, co-fundador y CEO de IriusRisk. “Al unir nuestras fuerzas, estamos mejor posicionados para cumplir con nuestra misión compartida de ayudar a las empresas a implementar un enfoque de seguridad desde el diseño”. Por su parte, Matt Jones, CEO de ThreatModeler, destacó que la incorporación de IriusRisk es clave para construir el líder global que responda a la creciente demanda del mercado.

Para Raquel Ollés, Operations Manager de IriusRisk, “el hecho de que IriusRisk haya despertado el interés de una potencia como ThreatModeler y de un fondo de prestigio como Invictus es un testimonio del talento y la calidad que hemos cultivado en España. No sólo estamos siendo adquiridos; estamos aportando nuestro know-how y nuestra tecnología para liderar una plataforma que hará que el software mundial sea intrínsecamente más seguro. Es un hito que demuestra que nuestra visión de la seguridad desde el diseño es hoy el estándar global”.

La combinación de ambas plataformas permite a los arquitectos de seguridad operar con la velocidad y consistencia de ThreatModeler, junto con el producto compromiso y la adopción masiva que IriusRisk ha logrado entre los equipos de desarrollo y arquitectura de todo el mundo.