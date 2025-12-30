La mujer herida en el alud de Panticosa recibe el alta tras pasar la noche en un hospital de Huesca

La mujer que resultó herida en el trágico alud de Panticosa ha recibido el alta a primera hora de este martes.

Esta joven, de 29 años y vecina de Ordizia (Guipúzcoa), tuvo que ser ingresada en el hospital San Jorge de Huesca con hipotermia tras ser una de las afectadas por la gran avalancha que sacudió al pico Tablato, en las proximidades del Balneario de Panticosa.

Esta joven pudo salir con vida gracias a la ayuda de otros dos montañeros que acudieron al rescate de este grupo de cuatro personas que se quedaron atrapadas en el alud.

Sin embargo, no fue posible rescatar a sus tres acompañantes, que fallecían como consecuencia de tal avalancha de nieve.

Jorge Garcia-Dihinix, Natalia Román y Eneko Arrastua eran grandes conocedores de la montaña y, en concreto, del Pirineo oscense, pero no lograron sobrevivir a un alud de de 300 metros de ancho y 600 de largo.

Eran alrededor de las 13.00 horas cuando este enorme alud les sorprendió en una excursión en el pico Tablato, a 2.300 metros de altitud en las proximidades del Balneario de Panticosa. Era un terreno “muy nevado”, en condiciones “totalmente invernales” en la alta montaña oscense, tal y como explicó el teniente Baín Rodríguez, que ha estado al frente del operativo.

En ese momento, el riesgo de aludes no era elevado, teniendo en cuenta que en la montaña “nunca existe” el “riesgo cero”. Sin embargo, en los últimos días sí se habían producido ciertas nevadas que acumularon importantes cantidades de nieve, que se ha ido transformando hasta que han generado este enorme alud mortal.

De hecho, el alud fue de tal magnitud que en las zonas bajas se llegaron a acumular hasta 12 metros de profundidad de nieve.

