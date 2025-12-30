Un alud de 600 metros engulló a los montañeros en Panticosa pese a su gran experiencia: "Vivían por y para el Pirineo"

Jorge García Dihinx y tres acompañantes se encontraban practicando esquí de montaña cuando un enorme alud les engulló. En apenas minutos, una avalancha de gran tamaño, de 300 metros de ancho y 600 de largo, acabó con dos hombres y una mujer, grandes conocedores de la montaña y, en concreto, del Pirineo oscense, que terminó tragándoles y sin que el amplio dispositivo de rescate pudiera hacer nada por salvar su vida.

Eran alrededor de las 13.00 horas cuando este enorme alud les sorprendió en una excursión en el pico Tablato, a 2.300 metros de altitud en las proximidades del Balneario de Panticosa. Era un terreno “muy nevado”, en condiciones “totalmente invernales” en la alta montaña oscense, tal y como explica el teniente Baín Rodríguez, que ha estado al frente del operativo.

En ese momento, el riesgo de aludes no era elevado, teniendo en cuenta que en la montaña “nunca existe” el “riesgo cero”. Sin embargo, en los últimos días sí se habían producido ciertas nevadas que acumularon importantes cantidades de nieve, que se ha ido transformando hasta que han generado este enorme alud mortal.

De hecho, el alud fue de tal magnitud que en las zonas bajas se llegaron a acumular hasta 12 metros de profundidad de nieve.

Casi sin poder reaccionar, la avalancha atrapó a cuatro personas. Un “golpe de mala suerte”, lamentaba el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que teñía de luto a la montaña aragonesa. “Eran personas muy queridas en el valle y expertos montañeros y meteorólogos. Es mala suerte. Aún siendo un experto profesional de la montaña y de la meteorología se puede sufrir un golpe de mala suerte”, reconocía al acercarse al helipuerto de Panticosa, desde donde se desplegó el operativo.

“Todos ellos eran expertos en la montaña, porque adentrarse en una zona tan alta, pues cualquier persona no puede ir en este curso. Este grupo en concreto eran expertos, pero hay que tener en cuenta que, habiendo nieve, el riesgo cero no existe”, insistía también el teniente Baín Rodríguez.

El rescate de los cuerpos no fue sencillo. En total participaron hasta 14 especialistas del Greim y de diversos puntos de la provincia de Huesca, desde Jaca hasta personal de las estaciones de Formigal, Astún o Candanchú.

Los primeros en acudir fueron los miembros de otro grupo de montañeros, que consiguieron rescatar a tres de las cuatro personas que quedaron atrapadas, mientras que la cuarta ya fue liberada sin vida por los especialistas del Greim.

El operativo llegó en unos pocos minutos desde que recibieron el aviso, pero las condiciones del terreno dificultaron toda la operación. Por no haber, no tenían ni cobertura en los helicópteros de rescate de la Guardia Civil, lo que también pudo retrasar la voz de alarma.

Los primeros en acudir, como es habitual en este tipo de rescates, fueron los equipos de valoración para conocer al detalle la situación y, posteriormente, movilizar a todo el operativo de especialistas de montaña en diferentes vuelos.

Sin embargo, nada se pudo hacer para salvar la vida de tres de las cuatro personas que fueron atrapadas en el alud. Todos ellos eran grandes expertos en este tipo de actividades y en meteorología, y prácticamente habían dedicado su vida a la montaña.

“En una situación así, las posibilidades de sobrevivir descienden un 90% en 15 minutos. Nosotros no llegamos en esos 15 minutos, por lo que la primera actuación es el autosocorro del propio grupo, como así ha sido, de forma que han podido rescatar a tres personas, con la mala suerte que no han podido hacer nada por dos de ellas”, ha apuntado el teniente Rodríguez.

Jorge García Dihinx era incluso más que un experto, sino todo un referente para más de 370.000 personas que le seguían en redes sociales. Apasionado del Pirineo, esquiador y montañero, también compartía su conocimiento y entusiasmo a través de un blog personal en el que hablaba de meteorología de montaña: 'La Meteo que viene'.

Junto a él perdió la vida su pareja, Natalia, de 36 años y de Zaragoza, y un amigo que procedía de Irún (Guipuzkoa). Sobrevivió otra acompañante, una joven de 29 años y vecina de Ordizia (Guipuzcoa), que resultó herida leve y fue trasladada en ambulancia al hospital San Jorge de de Huesca.