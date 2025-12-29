Jorge García Dihinx, uno de los muertos en el alud de Jaca: era médico pediatra en Huesca y conocido en redes sociales

Tres personas han muerto en un alud en los alrededores del Balneario de Panticosa, en la provincia de Huesca, este lunes 29 de diciembre.

El suceso, que deja también una joven herida leve por hipotermia, ha ocurrido en torno a las 13.00 en el Pico Tablato, a 2.700 metros de altura cuando ha arrastrado a un grupo de seis personas.

Uno de los fallecidos es el conocido pediatra Jorge García Dihinx. El zaragozano trabajaba en el Hospital San Jorge de Huesca y era un gran divulgador científico en redes sociales. Contaba con más de 370.000 seguidores.

En sus vídeos también compartía su amor por la montaña y sus excursiones por el Pirineo.

En una de sus últimas expediciones comentaba: "Mucha gente nos pregunta por qué aceptamos estos retos, y no es por el peligro. Vamos a la montaña porque estás a 3.000 metros mientras el mundo se queda abajo y aquí arriba estás concentrado en el siguiente paso son momentos de atención absoluta en el ahora".

Los fallecidos son el médico zaragozano, su mujer y un compañero de estos.

Jorge era ante todo médico y montañero, dos vocaciones que convivieron siempre con naturalidad en su forma de entender la vida. Pediatra en el Hospital San Jorge de Huesca, residía en Chimillas, junto a sus perros, Tuca y Kilian.

Apasionado del Pirineo, esquiador y montañero, Jorge compartía su conocimiento y entusiasmo a través de un blog personal en el que hablaba de meteorología de montaña: 'La Meteo que viene'.

Ahí también había espacio para hablar de rutas, actividades al aire libre, nutrición y salud.

En el mismo blog se definía con ironía y honestidad: “payaso a veces, niño muchas veces”, fotógrafo, escritor modesto y viajero incansable, y convencido de que la nutrición es una de las mejores medicinas disponibles.

Accidente en Panticosa

El grupo de seis personas ha sido sorprendido por el desprendimiento de nieve en el Pico Tablato mientras hacían esquí de travesía.

Dos de ellas han salido ilesas al no alcanzarles el alud. En el caso de los fallecidos, han sido "arrastrados" por el golpe del alud. Mientras, la persona herida se ha localizado "medio enterrada" por la nieve.

Los que han resultado ilesos han contactado con el Greim, su rápida respuesta ha sido clave para la localización de los cuerpos. Estos, a su vez, han dado parte a la Guardia Civil y han "podido ubicar de una manera bastante precisa el lugar del suceso".

En el rescate, han participado los efectivos del Greim con apoyo del helicóptero y guías-caninos. A estos se suma el medio aéreo del 112 por parte del Gobierno de Aragón, que se ha desplazado como apoyo hasta la zona.

Sobre el alud ocurrido a 2.700 metros de altitud, Miguel Ángel Clavero, director General de Interior del Gobierno de Aragón, ha explicado que ha sido "el típico alud de invierno en el que se forman las placas en láminas y una de ellas rompe y desliza sobre las otras y los arrastra a los que están encima de la placa".