Jorge Azcón, tras el fallecimiento de tres montañeros en Panticosa: "La montaña aragonesa está de luto"

"La montaña aragonesa está de luto". Esas han sido las tristes palabras que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha transmitido desde la base del helipuerto de Panticosa tras conocerse el fallecimiento de tres montañeros en un alud en el Pico Tobalto, a 2.700 metros de altura, este lunes.

El trágico accidente que ha tenido lugar al mediodía ha finalizado con tres fallecidos, una herida y dos ilesos tras desprenderse una gran masa de nieve. El líder del Ejecutivo ha querido mostrar sus respetos ante los medios de comunicación: "Expresar nuestro pésame y nuestras condolencias a las familias de los tres fallecidos conocidos en el valle".

Así, se conocía que uno de los fallecidos se trataba de Jorge García Dihinx, médico pediatra en el Hospital San Jorge de Huesca, procedente de Zaragoza, junto a su mujer. De ellos se ha referido que se trataba de personas "muy queridas y expertas": "Era uno de los mejores montañeros que hay en nuestro país y ha sido un golpe de mala suerte".

"Cualquier persona que pierda la vida en el Pirineo es una desgracia, pero en este caso creo que el conocimiento, la experiencia, la profesionalidad que tenían es conocida. Es conocida en el valle, es conocida en las redes, es conocida por todos aquellos que aman el Pirineo", ha transmitido Azcón. Así era en el caso de García ya que era conocido en redes sociales con más de 370.000 seguidores y un blog de meteorología 'la meteo que viene'.

De esta forma, Azcón ha recordado que el "riesgo cero no existe cuando subes a la montaña": "Por desgracia esto nos tiene que hacer, una vez más, ser muy responsables a todos los que suben a la montaña, porque aun siendo un experto profesional de la montaña, de la meteorología, puedes tener un golpe de mala suerte, y en este caso es evidente que es lo que ha ocurrido", ha reiterado.

Así, ha señalado que este alud a más de 2.700 metros que ha llegado a arrastrar y golpear a las víctimas "hace que sea uno de los peores aludes que recordamos": "Es un alud especialmente triste".

De igual manera, el presidente de Aragón ha querido dar la enhorabuena a los equipos de rescate que han participado liderados por el Greim de Panticosa: "El magnífico trabajo que viene haciendo la Guardia Civil de montaña es conocido en todo Aragón, y una vez más, en esta ocasión, por desgracia, hemos tenido la oportunidad de comprobar el magnífico trabajo y el magnífico servicio que siempre hacen los servicios de emergencias, y en concreto la Guardia Civil".