La Guardia Civil rescata en Huesca a una esquiadora de 24 años atrapada en la nieve con una rotura de tibia

El Pirineo ha recibido numerosos visitantes durante el último fin de semana del año. Las vacaciones navideñas y los paisajes llenos de nieve han impulsado a muchos a escaparse a la montaña para disfrutar de la naturaleza o del esquí. Aunque muchos han vivido días muy bonitos, por su parte, la Guardia Civil de Huesca ha tenido que rescatar a tres personas durante estos días en el Pirineo oscense. Las tres víctimas han sido jóvenes esquiadores y de otras partes de España.

Según ha informado la Guardia Civil, el primer aviso se recibió este sábado 27 de diciembre a las 11.36. En este se comunicaba que una esquiadora de montaña, mientras realizaba la actividad en el Collado de Aisa (Aisa), se había quedado atrapada en la nieve, sufriendo una rotura de tibia. Se activó Greim de Jaca, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061.

Tras sobrevolar la zona y localizar a la esquiadora, una mujer de 24 años de Guipúzcoa, fue evacuada y trasladada en la aeronave, hasta el Hospital San Jorge de la localidad de Huesca.

Durante este domingo han sido dos las actuaciones. El primer aviso ha sido a las 10.58, cuando se informaba de que una esquiadora, mientras realizaba la actividad en la ladera norte del Pico Maladeta (Benasque), se había caído al mismo nivel, sufriendo un esguince de rodilla.

Se activó Greim de Benasque y la joven de 25 años vecina de Las Rozas fue evacuada y trasladada en la aeronave, hasta la helisuperficie de Benasque, continuando por sus propios medios.

En el último aviso, a las 15.30, la Guardia Civil ha rescatado a un esquiador de montaña, que mientras realizaba la actividad en GR-11 zona de La Majada de Sarrato-Pico Labaza (Panticosa), se había caído, sufriendo un corte en la pierna.

El esquiador fue evacuado y trasladado en la aeronave, hasta el centro de salud de la localidad de Escarrilla (Huesca). Se trata de un hombre de 27 años y vecino de Errentería (Guipúzcoa).