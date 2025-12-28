Gran afluencia en el Pirineo aragonés durante el último fin de semana del año: "Hay mucha gente y mucha nieve"

Los últimos días del pasado 2024 trajeron hasta el Pirineo aragonés al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. En concreto, el líder socialista disfrutó de unos días de vacaciones junto a su mujer Begoña Gómez, en Cerler (Huesca), pistas que conoce desde hace varios años.

Si bien, parece que este 2025 no ha repetido destino, son muchos los que han elegido el Pirineo oscense para disfrutar de este último fin de semana del año, en el que pequeños y jóvenes no van a clase y algunos tienen sus vacaciones, principalmente atraídos por la nieve y la posibilidad de esquiar.

En este aspecto, las estaciones han registrado una gran afluencia de público durante este sábado 27 de diciembre y se espera que así sea también durante la jornada del domingo, gracias al buen tiempo y a la calidad de la nieve, en estado “polvo”, ya que ha nevado en los últimos días en buena parte de la Comunidad.

Desde el Grupo Aramón confirmaban a este diario que el sábado fue una “jornada de esquí buenísima” en sus pistas. Sobre todo, en las ubicadas en la provincia de Huesca, en Cerler y Formigal-Panticosa, donde, además de practicar el deporte, muchos disfrutan del gran ambiente que ofrecen sus après-ski: Remáscaro en la estación del Valle de Benasque y Marchica en la del Valle de Tena.

Cerler esta semana. Grupo Aramón

De hecho, más allá de la nieve, Aramón destaca los numerosos eventos y música en pista como factor para disfrutar de sus instalaciones.

Más de 200 kilómetros esquiables

Sin duda, las grandes nevadas de esta semana han sido el gran regalo de Navidad para las estaciones aragonesas. Esto ha permitido a Aramón contar con registros históricos de apertura. Cerler abrió este fin de semana con 63 kilómetros esquiables y 53 pistas abiertas, mientras que Formigal Panticosa lo hizo con 106 kilómetros y 101 pistas abiertas. En total, el Grupo Aramón tiene disponibles más de 200 kilómetros, contando los de Valdelinares y Javalambre en Teruel. Además, todos los remontes están abiertos.

Por su parte, en las estaciones de Astún-Candanchú, las otras del Pirineo en Aragón, el parte de nieve del domingo señala que hay 53 kilómetros esquiables y 25 remontes abiertos.

Esa cobertura blanca hace todavía más de ensueño los rincones del Pirineo y es sinónimo de éxito para la zona, tanto para las estaciones como para el sector turístico y la restauración.

En cuanto a los próximos días, el Grupo Aramón confirma que esperan unas Navidades con muchos visitantes. Y sobre todo, con la vista puesta en esas campanadas de Nochevieja que Mediaset dará desde Formigal con Sandra Barneda y Xuso Jones.

También visitarán sus estaciones los Reyes Magos el 5 de enero, al igual que la pasada Nochebuena lo hizo Papá Noel, y hay prevista una gran programación musical.