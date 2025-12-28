Un camión que transportaba cerdos vuelca en Monzón (Huesca) y obliga a cortar la autovía A-22

La jornada del domingo ha comenzado con afecciones en las carreteras aragonesas con el corte al tráfico de la autovía A-22, a la altura de Monzón (Huesca), en ambos sentidos, por un accidente en el que se ha visto involucrado un camión que transportaba cerdos.

En concreto, como ha informado el Gobierno de Aragón, se ha producido en el kilómetro 50 de la vía y hay desvíos en el kilómetro 48 en Monzón y otro en el 51 en Castejón del Puente. Los desvíos habilitados, según indica la Dirección General de Tráfico (DGT), son por la N-240.

A las 10.30, la DGT ha informado de que la circulación en ambas direcciones quedaba restablecida.

