Huesca impartirá el Grado de Farmacia en 2027: "Será un éxito para estudiantes de toda España y el extranjero"

Jorge Azcón, junto a la rectora de la Universidad, Rosa Bolea; la consejera de Universidades, Claudia Pérez; y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna Gobierno de Aragón

La Universidad de Zaragoza incorporará por primera vez el Grado de Farmacia a partir de septiembre de 2027. Se impartirá en el Campus de Huesca y contará con 50 plazas con el objetivo de atraer a estudiantes de todo el país e, incluso, del extranjero.

Así lo ha anunciado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante una visita a la Escuela Politécnica Superior de la ciudad oscense, el lugar elegido para comenzar a impartir este nuevo grado, que hasta ahora solo se encontraba en la Universidad San Jorge (USJ).

Por ello, será la primera vez que el campus público aragonés cuente con esta titulación.

“Queremos especializar al campus de Huesca en la rama biosanitaria. Empezamos con Medicina, y hoy una nueva titulación, la de Farmacia. Vamos a trabajar para que en el 2027 se pueda empezar a estudiar en Huesca, en la escuela politécnica, empezando con 50 nuevas plazas”, ha explicado Azcón.

De esta forma, a lo largo de las próximas semanas se creará una Comisión de Trabajo en la Universidad de Zaragoza con la que arrancará el proceso administrativo para implantar el Grado de Farmacia en Huesca. La titulación reforzará la oferta de un campus que ya cuenta con 3.000 alumnos y con 11 grados.

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha tildado el día de "histórico", pues la implantación de la titulación permitirá satisfacer una aspiración de la institución que "viene de lejos". "La Universidad tiene un tamaño importante y faltaba este grado. A esta escuela vendrán estudiantes de todos los rincones de España. Es una de las más demandadas", ha reconocido.

Igualmente, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha celebrado la llegada del Grado de Farmacia a la ciudad. "Es una reivindación histórica tener un campus potente en Huesca. Queremos atraer talento. Es lo que merecemos. Estamos de enhorabuena", ha destacado.