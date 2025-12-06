Huesca hace historia y se corona como el mejor destino de aventura del mundo en los World Travel Awards

El presidente, Isaac Claver, el presidente de la Asociación de Turismo Activo, Eduardo Jubert, el diputado de turismo, Sergio Serra, el gerente de Tu Huesca, Fernando Blasco y la Ministra de Turismo de Barein, Fátima Al Sairafi. E.E Zaragoza

La provincia de Huesca ha logrado esta noche un hito histórico al conseguir el mayor reconocimiento internacional del sector turístico siendo distinguida como Mejor Destino de Aventura del Mundo 2025 en la gala de los World Travel Awards (WTA) celebrada en Baréin.

Tras revalidar en octubre el título de mejor destino europeo, la provincia de Huesca se alza ahora con el galardón más prestigioso del planeta en materia de turismo activo.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha dejado que Eduardo Jubert, Presidente de Turismo Deportivo de Aragón, recogiera el galardón representando a las más de 500 empresas que desarrollan esta actividad en la provincia. Junto a ellos, los integrantes de la delegación altoaragonesa, el diputado de Turismo de la DPH, Sergio Serra, y el gerente de Tu Huesca, Fernando Blasco.

Más de 80 países

Todos ellos han recibido sobre el escenario la felicitación de la ministra de turismo de Baréin, Fátima Al Sairafi, en un acto que ha reunido a representantes y operadores de más de 80 países.

Isaac Claver ha destacado que este galardón “supone una enorme alegría para toda la provincia y un reconocimiento al talento y trabajo de nuestra gente. Es un momento único para sentirnos más orgullosos que nunca de todo lo que tenemos”.

Además, ha subrayado que “este premio posiciona a nuestra tierra a nivel mundial y, en especial, a nuestros pueblos, a las más de 500 empresas del sector y a las más de 4.000 personas que trabajan cada día en la aventura, generando vida y actividad en nuestro medio rural y demostrando que con trabajo y esfuerzo somos capaces de llegar al mundo entero”.

El presidente de Turismo Deportivo de Aragón, Eduardo Jubert, ha destacado que “se trata de un logro colectivo, fruto del trabajo en equipo de todos los profesionales que han contribuido a posicionar el destino a nivel internacional. Jubert ha agradecido a la Diputación de Huesca y al Departamento de Promoción Tu provincia, Huesca La Magia, “su apoyo y su firme apuesta por el turismo activo como sector dinamizador del medio rural, clave para el desarrollo del territorio y para que hoy hayamos alcanzado este hito”.

Las felicitaciones no se han hecho esperar desde el Gobierno de Aragón. El presidente, Jorge Azcón y el Consejero de Turismo, Manuel Blasco, han llamado de inmediato a la delegación altoaragonesa para felicitar a toda la provincia y, muy especialmente, al sector de turismo activo.

La obtención del premio mundial consolida a Huesca como un destino único por la variedad y calidad de sus recursos y capaz de competir y superar a destinos como Banff (Canadá), Queenstown (Nueva Zelanda) o las Islas Azores (Portugal).

La marca “Tu Provincia Huesca la Magia” ha protagonizado en los últimos meses una intensa campaña internacional de captación de voto, con el apoyo de miles de ciudadanos, de más de 500 empresas altoaragonesas y una estrategia digital que ha alcanzado a millones de personas en todo el planeta. El jurado ha valorado positivamente este hecho, así como la revalidación de destino líder europeo 2025.

En total, sumando las campañas europea y mundial, se han conseguido más de 950.000 votos, 46 millones de impresiones y un alcance global superior a los 6 millones de personas, consolidando a Huesca como uno de los destinos de aventura más reconocidos del mundo.

Un impulso para seguir creciendo

La DPH continuará desarrollando su Plan Estratégico de Turismo centrado en cuatro pilares: turismo de aventura, cicloturismo, gastronomía y MICE rural. Un modelo que combina promoción internacional, sostenibilidad, digitalización y apoyo directo al tejido empresarial.

Con este galardón, Huesca se consolida como uno de los grandes destinos de referencia a nivel global y reafirma su condición de territorio “mágico”, diverso y preparado para liderar el turismo de aventura del futuro.