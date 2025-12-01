Explosión de gripe en Aragón: los casos se multiplican por 2 en Zaragoza y Huesca recomienda usar mascarilla

Una mujer se vacuna contra la gripe en Aragón. E. E.

La mascarilla también será altamente recomendable en Huesca ante el aumento de casos de gripe. El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón acaba de declarar el nivel 2 de riesgo tras comprobar que la incidencia ha pasado de 28,9 casos por cada 100.000 habitantes a 71,2, muy por encima de los 59,6 fijados como umbral en la Comunidad.

Este nivel 2 se declara en aplicación del protocolo de escenarios de riesgo y recomendaciones frente a la gripe del Gobierno de Aragón, uniéndose a la de Zaragoza, que se encuentra en ese nivel desde la semana pasada.

La incidencia de gripe en la provincia de Zaragoza ha aumentado de forma considerable, al subir de los 76,1 casos por 100.000 habitantes de la semana del 17 al 23 de noviembre a 201,5 casos por 100.000 en la siguiente.

Por su parte, la provincia de Teruel ha pasado de 30,7 casos de gripe por 100.000 habitantes a 54,3. Por tanto, mantiene el nivel de riesgo que ya tenía, el 1. La media de Aragón se sitúa en 164,8 casos de gripe por 100.000 habitantes, frente a los 63,4 de la semana anterior.

El nivel 2 de riesgo supone que se intensifican las recomendaciones y que es aplicable la orden del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, publicada el miércoles pasado, 26 de noviembre, en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), sobre el uso de mascarillas.

Esta orden contempla la posible obligatoriedad del uso de la mascarilla a los profesionales que prestan servicios en los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados, durante cualquier actividad que suponga atención directa a la ciudadanía, como medida de autoprotección y para evitar contagios, si la dirección de estos centros así lo considera.

Esta decisión se ha de tomar teniendo en cuenta la evaluación de riesgo, plan específico de actuación o plan de contingencia de estos establecimientos y centros. Además, la orden establece la máxima recomendación de uso de mascarilla por parte de estos profesionales.

Asimismo, se establece como altamente recomendable el uso de la mascarilla al resto de profesionales de estos centros en el ejercicio de cualquier otra actividad que no suponga atención directa a la ciudadanía y se desarrolle en esos centros, así como a pacientes y usuarios.

También se establece como altamente recomendable el uso de mascarilla para la ciudadanía como medida de protección en el acceso a los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados, así como en espacios interiores con aglomeraciones de personas. Se recuerda que no está recomendado el uso de mascarilla en menores de 6 años de edad.