"Excepcional" arranque de la temporada de esquí en Formigal con 60 centímetros de nieve y actuación de Juan Magan

La estación de Formigal del Grupo Aramón ha inaugurado este sábado la temporada con un “excelente arranque”, según el balance de la propia estación, marcado por la nieve polvo y muy buenas condiciones para la práctica del esquí.

Las recientes nevadas, que han dejado hasta 60 centímetros de nieve junto a las bajas temperaturas de la semana, han permitido abrir el sábado con 47 kilómetros esquiables, 17 remontes abiertos y la totalidad de los valles operativos.

La apertura se ha vivido con gran ambiente tanto en pistas como en el après-ski de Marchica, con el esperado 'Opening' que contó con la actuación de Juan Magán, el rey del electro latino, que hizo vibrar al público en este inicio de temporada.

El resto de las estaciones de Aramón -Cerler, Javalambre, Panticosa y Valdelinares- continúan trabajando intensamente con los sistemas de innovación, con el objetivo de abrir de cara al puente de la Constitución, a la espera de la evolución de las condiciones meteorológicas en los próximos días.

Aramón ha instalado más de 1.000 cañones nuevos, ha puesto en marcha cuatro Snowfactories y ha construido tres nuevas balsas de almacenamiento hídrico. Estas actuaciones han permitido innovar 34 kilómetros y 29 pistas nuevas, aumentando la capacidad de producción de nieve en 210 m³ y garantizando la estabilidad del inicio de la temporada.

El Grupo continúa consolidando su propuesta de valor diferencial mediante la renovación de algunas de sus experiencias más emblemáticas. Actividades icónicas como el emocionante Toboganning en Formigal, Safari10mil en Cerler o Snowy Trineos en Javalambre.

La oferta gastronómica combina variedad, calidad y sostenibilidad, con más de 50 puntos de restauración para todos los públicos y actividades que complementan la jornada en pista. Como novedad, este año, se ha abierto una nueva burger en la terraza de Anayet, un nuevo punto de encuentro que suma valor a la experiencia gastronómica.