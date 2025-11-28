Astún reabre este sábado con 25 kilómetros esquiables y recuperará el telesilla accidentado para Navidad

Todo listo para empezar la temporada de nieve en Astún. E. E.

Astún abrirá este sábado y domingo con 25 kilómetros esquiables y espesores de entre 50 y 60 centímetros de nieve compactada y pisada, un anticipo de una prometedora temporada para la que se recuperará el telesilla accidentado el pasado mes de enero.

Su reparación está ya en su “última fase” y podría estar listo para la Navidad. “Estamos pendientes de recibir una de las últimas piezas. La previsión es que esté en Astún justo después del puente de la Constitución. En cuanto llegue, la subiremos y la montaremos. Vamos a correr todo lo que podamos, pero hasta que no llegue no podemos hacer mucho más”, explica Andrés Pita, responsable de la estación.

Una vez montada tocará hacer las pruebas de carga, estando prevista que la silla esté plenamente operativa para el 25 de diciembre.

El remonte de Canal Roya descarriló el 18 de enero cuando trasportaba cerca de un centenar de pasajeros. Algunos salieron disparados, mientras que otros cayeron al suelo y otros quedaron colgados durante horas y tuvieron que ser rescatados. En su arreglo, en el que se lleva meses trabajando, se han invertido alrededor de 800.000 euros, un impacto “muy fuerte” para el centro invernal.

Preparativos para la temporada

Los últimos días han sido “una locura” en Astún. En la estación trabajan alrededor de 350 empleados entre personal de remontes, de la escuela de esquí o de hostelería. Pero solo entre 35 y 40 son fijos, lo que, llegados a este punto, obliga a hacer los llamamientos a los fijos discontinuos, cuadrar calendarios con su disponibilidad… “El problema es que hasta que no decides que abres no puedes llamar a la gente. Es un equilibrio un poco complicado, pero es la legislación que tenemos”, razona Pita.

La estación cerrará de lunes a jueves esta próxima semana para rematar los preparativos de cara al puente de la Constitución, para el que se prevé una “gran afluencia”. Será el verdadero “hito de salida”, ya que para este primer fin de semana se espera una afluencia mucho más moderada.

Estado actual de la estación. E. E.

Aunque en los últimos días ha nevado, el fuerte viento ha hecho que buena parte de la nieve esté en los barrancos. Esto quiere decir que todavía “hay mucho trabajo por hacer” para volver a ponerla en pistas.

Abrir en noviembre, en cualquier caso, es “un éxito”; una bola extra que beneficiará a todo el inicio de temporada y animará las reservas para la Navidad. “Garantiza que la ocupación del puente será buena, impulsa las ventas de los abonos de temporada y te permite un fin de semana de rodaje para evitar fallos. Viene muy bien, sobre todo después de siete meses con la estación cerrada”, señala.

Cuando se abre pronto, “la Navidad se llena pronto también”. Desde 2019, sin embargo, no había sido posible hacerlo en noviembre y en las dos últimas temporadas, el tiempo ha impedido retomar la actividad antes del puente de la Constitución.

En todo caso, todavía se necesitan entre tres y cuatro días más para incrementar el dominio esquiable. “La idea es salvar este fin de semana y seguir fabricando nieve”, cuenta el responsable de Astún.

Las novedades

Entre las novedades de este año destaca el nuevo asfaltado de la carretera de acceso, llevado a cabo por el Gobierno de Aragón, que mejorará la circulación y la seguridad en los desplazamientos hacia la estación.

Además, se ha puesto en marcha un nuevo centro médico, se ha instalado una cubierta en la cinta Collarada, destinada a los esquiadores debutantes, y se ha abierto un nuevo restaurante junto a la terraza Midi, en el entorno del Hotel Europa.

Igualmente, se ha dado un impulso a la innivación artificial con la adquisición de ocho lanzas TL8 TechnoAlpin y un cañón TR8 de alta eficiencia que reforzarán la pista de salida en la base de la estación.