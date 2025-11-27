Desalojan a cerca de 200 vecinos de Huesca ante el riesgo de "colapso" de cuatro bloques de viviendas

Uno de los edificios afectados en Huesca. E. E.

Unos 200 vecinos de Huesca han tenido que ser desalojados este jueves por el "riesgo de colapso" de los bloques de viviendas en los que vivían. Se trata de los números 1, 2, 3 y 4 de la plaza de Santa Clara, con un total de 77 pisos afectados.

El Ayuntamiento ha coordinado el desalojo con las comunidades de propietarios y un sistema ordenado para que los vecinos puedan retirar enseres básicos.

A la par, los servicios sociales y el área de Desarrollo han activado medidas de realojo provisional para aquellos vecinos que no tengan alternativa habitacional.

Además, el Consistorio ha activado el nivel 1 de emergencia y el CECOPAL para coordinar estas tareas. Va a instalar un puesto de mando avanzado en la misma plaza de Santa Clara para coordinar el proceso y atender a los vecinos.

El problema radica en la pérdida de estabilidad de los pilares que sustentan la estructura, por un proceso de carbonatación de la armadura del hormigón.

Los edificios datan de los años 1964 y 1965 y pasaron la correspondiente ITE. El problema se ha detectado de manera reciente a raíz de unos trabajos en un local de la planta baja del número 4.

Los técnicos han determinado que la mayoría de los pilares de la planta baja están afectados.

Los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento y de Secretaría han procedido al proceso administrativo que ordena el desalojo a partir del informe del arquitecto de la propiedad.

La Policía Local, junto con los servicios sociales, se encargarán de comunicar el desalojo de manera formal. Los vecinos ya han sido informados por sus comunidades de vecinos.

