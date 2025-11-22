Ya es oficial: este es el día que abre la estación de esquí de Formigal con un invitado estrella

Las últimas precipitaciones en forma de nieve en el Pirineo aragonés han sido recibidas como agua de mayo por más de uno, en especial, las pistas de esquí.

Los más de 40 centímetros de nieve a partir de la cota 1.800 que se han recogido en diferentes zonas han propiciado que la estación de esquí de Formigal haga oficial su apertura el próximo sábado 29 de noviembre, un arranque temprano y deseado de la temporada de esquí.

Así lo han hecho oficial este sábado desde el grupo Aramon, que además ha anunciado que en este primer día contará con el evento Opening de Marchica.

Para esta inauguración desde el grupo cuentan con un invitado estrella, el rey del electro latino, Juan Magán. El dj ofrecerá música y ambiente para dar la bienvenida a la temporada.

Desde el grupo señalan que en el resto de las estaciones del grupo —Cerler, Javalambre, Panticosa y Valdelinares— se continúa trabajando intensamente con los sistemas de innovación, con el objetivo de abrir de cara al puente de la Constitución, a la espera de la evolución de las condiciones meteorológicas en los próximos días.

Fue este mismo jueves cuando realizaron la presentación oficial de la temporada en Madrid. Durante este acto hicieron balance de todo lo realizado hasta la fecha con un gran enfoque en la innovación de sus infraestructuras.

Aramón ha instalado más de 1.000 cañones nuevos, ha puesto en marcha cuatro Snowfactories y ha construido tres nuevas balsas de almacenamiento hídrico. Estas actuaciones han permitido innovar 34 km y 29 pistas nuevas, aumentando la capacidad de producción de nieve en 210 m³ y garantizando la estabilidad del inicio de la temporada.

Eventos deportivos

La inversión de Aramon busca garantizar no solo la mejor nieve, sino también un calendario de experiencias completo y diferencial. Por ello, volverá a ser escenario de cerca de 100 eventos deportivos de todas las disciplinas:

Freeride, Freestyle, Snowboard, SBX, SX, Esquí Alpino y Esquí de Montaña, con competidores desde los 4 años.

Más de 4.000 deportistas participan cada temporada en las pruebas organizadas en sus estaciones, convirtiendo al grupo en un referente para el fomento del deporte blanco. Además, Aramon refuerza su compromiso con la inclusión mediante competiciones adaptadas, que permiten que todos vivan la emoción de la nieve y el espíritu deportivo.

Gastronomía y experiencias

El Grupo continúa consolidando su propuesta de valor diferencial mediante la renovación de algunas de sus experiencias más emblemáticas. Actividades icónicas como el emocionante Toboganning en Formigal, Safari10mil en Cerler o Snowy Trineos en Javalambre.

La oferta gastronómica combina variedad, calidad y sostenibilidad, con más de 50 puntos de restauración para todos los públicos y actividades que complementan la jornada en pista. Como novedad, este año, se ha abierto una

nueva burguer en la terraza de Anayet, un nuevo punto de encuentro que suma valor a la experiencia gastronómica.

Además, esta temporada el grupo refuerza su compromiso con el territorio a través de su alianza estratégica con Aragón Alimentos, promoviendo productos locales de kilómetro 0 y experiencias gastronómicas auténticas.