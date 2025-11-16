Evacúan un supermercado de Binéfar (Huesca) tras el incendio de una máquina plegadora de cartón

Efectivos de bomberos de la DPH de los parques de Monzón y Barbastro interviniendo este sábado en el incendio. DPH Huesca

Binéfar vivió en la tarde de este sábado momentos de tensión tras declararse un incendio en una máquina plegadora de cartón instalada en un supermercado de la localidad. El fuego, que originó una intensa humareda, obligó a evacuar por completo el establecimiento como medida de seguridad.

Según ha informado desde el servicio de emergencias 112, el aviso se recibió a las 19.45. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los parques de bomberos de la Diputación Provincial de Huesca en Monzón y Barbastro. A su llegada, los efectivos encontraron la zona afectada completamente inundada de humo.

Los bomberos procedieron primero a separar la máquina incendiada del resto de las instalaciones para evitar la propagación del fuego. Posteriormente, trabajaron en su extinción.

La actuación se prolongó hasta las 22.00, cuando se dio por finalizada la intervención. No se registraron heridos. El supermercado permaneció cerrado durante la operación de emergencia.