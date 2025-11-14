El Sobrarbe (Huesca) destina 500.000 euros a restaurar 95 senderos y mejorar sus rutas turísticas

La Comarca de Sobrarbe está llevando a cabo un proyecto para recuperar y repasar senderos tradicionales del territorio. Esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y cuenta con un presupuesto de unos 500.000 euros.

El objetivo es claro: poner en valor caminos históricos ya existentes, mejorar su estado y fomentar su uso para el senderismo, la movilidad entre núcleos y la creación de nuevos itinerarios turísticos.

El plan de actuación se licitó a comienzos de 2025 y fue adjudicado a la Asociación Zona Zero. Aunque inicialmente se preveían 80 senderos, finalmente se está trabajando en 95 itinerarios repartidos por los 19 municipios de la comarca.

Recuperar el patrimonio existente

Los responsables del proyecto insisten en que no se buscan nuevos trazados, sino recuperar caminos que llevan décadas en desuso. Se están rehabilitando por completo entre 35 y 40 senderos que habían quedado cerrados y realizando trabajos de mantenimiento en el resto.

Las tareas incluyen desbroces, recuperación de la caja del camino, creación de desagües y pequeñas intervenciones para evitar la erosión. Gracias a ello se están recuperando rutas de gran valor histórico y paisajístico, como el camino entre Ayerbe de Broto y Escartín o el acceso al Castillo de Monclús, con más de mil años de historia.

Sendero del Sobrarbe (Huesca). E.E

La variedad orográfica de Sobrarbe aporta una gran diversidad de senderos, desde rutas por encima de los 2.000 metros hasta caminos en zonas bajas de suelo arenoso o calizo. Los 95 itinerarios se han dividido en cinco lotes para facilitar la logística. El proyecto completo está previsto que finalice antes de Navidad de 2025.

Además, se ha contratado de forma específica la coordinación y el control de calidad, también a cargo de Zona Zero. Su función es supervisar los trabajos sobre el terreno, documentar posibles mejoras, revisar cada tramo y asegurar que todo se ajusta a los estándares marcados.

Una red que superará los 300 kilómetros

La longitud media de cada sendero recuperado se sitúa entre 2,5 y 3 kilómetros. En total, el proyecto sumará unos 300 kilómetros, que se integrarán en la red ya existente, donde Zona Zero tiene inventariados más de 1.200 kilómetros de caminos tradicionales.

Los nuevos itinerarios permitirán crear rutas tanto de senderismo como de ciclismo de montaña. La Comarca prevé anunciar nuevas propuestas a lo largo de 2026.