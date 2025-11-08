Canfranc (Huesca) sufre un nuevo apagón, el tercero en dos semanas: "Les damos exactamente igual"

Canfranc ha amanecido este sábado, 8 de noviembre sin servicio de internet ni telefonía. A las 5.00 han sufrido un apagón y están a la espera de que Telefónica lo solucione.

"Aún no sabemos qué es lo que ha originado la falta de fibra, pero hemos contactado con Telefónica para que lo solucionen", han indicado fuentes de la Delegación de Gobierno.

El alcalde de la localidad oscense, Fernando Sánchez, claramente disgustado denunciaba a este medio que "un pueblo de 600 habitantes les da exactamente igual", y "no abordan con seriedad el problema".

Esta incidencia en las telecomunicaciones, no es la primera vez que pasa. "Es la tercera en dos semanas, ¿cómo vamos a decir a la gente que vengan al rural?", se ha preguntado Sánchez.

La falta de conexión afecta a los vecinos que tienen contratado los servicios de Movistar, y a todos los comercios de la zona que se han quedado sin fibra: bares, restaurantes, y tiendas que no pueden cobrar con los datáfonos.

El apagón supone también un riesgo para los mayores que han quedado desconectados, y si tuvieran una incidencia o alguna emergencia sería imposible solicitar ayuda.

"Siguen en la búsqueda de la causa de la avería. Por lo tanto no sabemos si guarda relación con las anteriores", han señalado desde la Delegación de Gobierno.

No obstante, el representante municipal intuye que "si siempre afecta al mismo sitio el origen debe ser el mismo".

Descarta que puedan ser ladrones , y supone que el problema podría ser "de una infraestuctura en mal estado que tiene que ser arreglada pero que no compensa económicamente".

Los dos cortes que sufrieron anteriormente los habitantes de Canfranc, uno duró 50 horas, y el otro tardó en solucionarse 36.