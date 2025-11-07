PP y Vox rompen en un pueblo de Huesca por la subida de la tasa de basuras: "No apoyamos el fanatismo climático"

La coalición formada por PP y Vox que gobernaba en Binéfar se ha roto tras la negativa del partido liderado por Alejandro Nolasco a apoyar la subida del 50% en la tasa de basuras propuesta por el Partido Popular.

Según califica la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Binéfar, Beatriz Oliván, es un "tasazo lesivo y desproporcionado contra las familias binefarenses".

"Queda claro que el PP abandera la subida de impuestos a los vecinos en todas sus instituciones, mientras que VOX prioriza que el dinero esté en el bolsillo del contribuyente", ha analizado.

Oliván, además, respalda su negativa al tratarse de "políticas del fanatismo climático": "Castigan a los vecinos bajo el pretexto de las directrices ambientalistas de Bruselas impulsadas por PP y PSOE, políticas cuyo único fin es la penalización del consumo y el empobrecimiento de las clases medias".

La portavoz ha lamentado una ruptura que "no se produce por nuestra voluntad, sino por la del Partido Popular". Según Oliván, "el PP no quiere socios de gobierno, sino comparsas que aplaudan sus decisiones sin cuestionarlas".

Pese al fin del pacto, Vox reivindica haber sido "un socio leal, responsable y coherente” durante su tiempo en el equipo de gobierno.

Tras el fin de la coalición, el grupo municipal se integra en la oposición "con serenidad y responsabilidad", y anuncia que ejercerá "una fiscalización firme y constante sobre la gestión del PP para garantizar la transparencia y el rigor en cada decisión".

Así, Oliván ha destacado que entre los "logros" de Vox figura "haber impedido la implantación del sistema de recogida de residuos puerta a puerta, por ser ineficiente, costoso y perjudicial para los vecinos". A lo que ha añadido: “Nuestro compromiso no es con los despachos ni con los cargos, sino con los binefarenses y con la defensa del bien común".