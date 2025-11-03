Neutralizan un proyectil de artillería de la Guerra Civil incrustado en la cúpula de una ermita en Huesca

Nueva aparición en Aragón de un artefacto explosivo procedente de la Guerra Civil española. En concreto, se ha localizado en una ermita en Huesca y los técnicos de desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax-Nrbq) pertenecientes a la Jefatura Superior de Aragón lo recogieron y neutralizaron en cuanto se recibió el aviso.

Fue el pasado 31 de octubre, en unas obras que se están ejecutando en la Ermita de Salas de Huesca, cuando trabajadores de la misma alertaron a la sala Cimacc 091 que habían observado en un lateral de la cúpula de la Ermita un artefacto.

Rápidamente se dirigieron al lugar agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que, tras comprobar que se trataba de un antiguo proyectil, iniciaron el protocolo de aparición y desactivación de explosivos, desalojando a los trabajadores de la empresa y acordonando y custodiando la zona para evitar peligros.

Los técnicos especialistas del Tedax-Nrbq que se desplazaron a la zona realizaron una minuciosa inspección del lugar, comprobando que en la cúpula se encontraba incrustado un proyectil de artillería de 75 milímetros de calibre procedente de la pasada Guerra Civil Española, siendo trasladado posteriormente al campo de tiro militar de Fornillos donde procedieron a la neutralización controlada.

Por último, la Policía Nacional recuerda que, en caso de encontrarse con artefactos explosivos de cualquier tipo, se debe dar aviso inmediato a la Policía a través del 091 y abstenerse de manipular de cualquier forma los mismos.