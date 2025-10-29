El pueblo más rico de Huesca: 30.015 euros de renta media en un entorno de cuento rodeado de montañas

Aragón se sitúa como la séptima comunidad autónoma con mayor salario medio de España, entre el País Vasco, con unos 33.504 euros brutos al año y Extremadura, al final de la lista con una media de 23.684,22 euros. Según muestran los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que datan del 2023.

Como ocurre con cada región, cada provincia cuenta con su municipio más rico. En el caso de Zaragoza, ya vimos anteriormente que este era el de Villanueva de Gállego, con una renta anual de 37.697 por persona. En el caso de Huesca, además de la propia capital de provincia, hay un lugar muy deseado por los turistas que además puede presumir de ser el que mayor renta tiene de toda la provincia.

Efectivamente, no podemos hablar de Huesca sin mencionar Jaca, el epicentro del ocio en la provincia. Rodeada de montañas, con preciosas calles de piedra abarrotadas de bares, monumentos como la Ciudadela y a pocos minutos de pistas como Astún o Candanchú.

Los más ricos de Aragón

Como recientemente publicó Hacienda, la renta media bruta en 2023 está mayoritariamente dominada por municipios zaragozanos, poniendo en relieve una vez más que el grueso de la industria y economía aragonesa se sitúa en Zaragoza. Con un nuevo líder encabezando esta estadística, Villanueva de Gállego, el cual superó a Cuarte de Huerva (con 36.464 euros).

Por su parte, la provincia de Teruel, cuenta con el municipio de Andorra a la cabeza, con 30.668 euros al año, seguido de la propia capital de provincia con 30.561. En el caso de Huesca, el encantador municipio de Jaca encabeza la estadística, con sus 30.015 de renta bruta por persona, seguido de Sallent de Gállego, en el puesto número veinte de Aragón y con 29.433.

Así es Jaca

Además de ser el pueblo más rico de Huesca, también es el más popular. Sólo la Ciudadela, su fortaleza militar e icono por excelencia del municipio, recibió más de 120.000 visitantes el año pasado.

Tal y como la define la web de Turismo de Aragón: “es una ciudad llena de vida que aúna modernidad, tradición, historia, paisajes maravillosos y un patrimonio monumental único. Su proximidad a los centros invernales de Astún y Candanchú la convierten en la ‘capital de la nieve’ y sus calles rebosan animación en cualquier época del año”.

Muy cerca de la Ciudadela, lo mejor es darse un paseo por el municipio y aprovechar para visitar otros monumentos históricos como la catedral de Jaca (que data del s.XI), su Ayuntamiento renacentista, la Torre del Reloj o las Iglesias del Carmen y de Santiago.

Después del paseo, también es recomendable dejarse llevar por sus bares llenos de vida. Los más populares son La Tasca de Ana, un imprescindible del tapeo; y El Corbacho o Biarritz, imprescindibles si eres un amante de los chuletones. Y cuando cae la noche, el Miniclub, en pleno casco antiguo, se convierte en el epicentro de la vida nocturna.

Su cercanía con Zaragoza la convierte en un punto ideal para hacer una escapada exprés de fin de semana, estando a sólo hora y media en coche.