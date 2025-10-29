El PSOE lleva a la Justicia de Aragón la "opacidad" de la Diputación de Huesca: "Vulnera nuestros derechos"

El Grupo Socialista en la DPH ha pedido el amparo de la Justicia de Aragón ante “el incumplimiento reiterado” de la ley que obliga a la institución a ofrecer la información que requiera la oposición. Desde el PSOE consideran que se ha convertido en una “práctica habitual” que ha terminado convirtiendo “la Diputación más transparente de Aragón” en una entidad “completamente opaca”.

Fernando Sarasa, diputado socialista en la Diputación Provincial de Huesca, aduce que el equipo de gobierno de Isaac Claver lleva “dos años manteniendo este comportamiento”, por lo que “hemos perdido toda confianza en que la situación cambie”. “Aunque la ley obliga a responder en cinco días naturales, hay asuntos en los que llevamos meses esperando, a otros no nos han respondido y parte de la información que nos entregan, en muchas ocasiones, llega incompleta o de forma parcial. Es una vulneración del derecho que tenemos como oposición”, ha subrayado.

La viceportavoz del grupo socialista, Gemma Betorz, ha explicado que esta situación “condiciona y obstaculiza” su trabajo de fiscalización y control del gobierno. “Sólo en este año 2025 constan una decena de peticiones de acceso a expedientes o de información de la que no hemos obtenido ninguna respuesta, y otras cinco para las que la respuesta ha sido fuera de plazo o incompleta. Tenemos muchas más peticiones sin atender que las atendidas correctamente”, ha señalado.

Entre las cuestiones a las que no se ha dado respuesta están, por ejemplo, el convenio del proyecto ‘Agua de Vida’ suscrito con el Ayuntamiento de Chimillas, “anunciado a bombo y platillo”. “También hemos preguntado por la inversión en acondicionar el parque del SPEIS de Monzón, o detalles del nombramiento de Bustamante como embajador de la provincia o acceso al expediente del festival Dipufest", dicen los socialistas.

Ante ello, el Grupo Socialista ha solicitado amparo a la Justicia de Aragón y al Consejo de Transparencia de Aragón por la “falta de información” y por “negarnos el acceso a expedientes que deberían ser públicos”. La opacidad, insisten, “es la forma de actuar del PP en Huesca y también en la Diputación Provincial”.

En el escrito presentado este miércoles por el Grupo Socialista en la DPH, el PSOE pide a la Justicia de Aragón que, en el ejercicio de sus competencias, requiera a la Diputación para que “adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho de todos los diputados, y en este caso los del PSOE como único grupo en la oposición, a acceder en tiempo y forma a la documentación institucional”.