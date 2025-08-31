Accidente laboral en una estación de esquí del Pirineo: herido un hombre tras perder el control de una excavadora

La última semana de agosto ha dejado, nuevamente, numerosos rescates en el Pirineo aragonés. La Guardia Civil ha tenido que actuar hasta en 22 ocasiones desde el martes, siendo este sábado 30 de agosto el de mayor actividad, con 10 actuaciones. Además, el pasado 26 de agosto se notificó la muerte de un hombre de 53 años en el Parque Natural de Posets-Maladeta, en Benasque.

La mayoría de avisos recibidos por parte de la Guardia Civil de Huesca han sido por lesiones leves como tobillos, rodillas o senderistas extraviados en su ruta. No obstante, hay algunos de mayor gravedad.

El mismo martes 26 de agosto se produjo un accidente laboral en el Pirineo, en concreto, en la zona Estrimal de la estación de esquí de Panticosa. Un operario, vecino de Barcelona y de 52 años, había perdido el control mientras conducía una máquina excavadora, saltando del mismo y cayendo al suelo, produciéndole diversos traumatismos en su cuerpo.

Entonces, se activó Greim de Panticosa y una patrulla de Seguridad Ciudadana. Tras localizar al operario en una zona de muy difícil acceso, fue evacuado para su posterior trasladado en el helicóptero medicalizado del 112 hasta el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Otros de los más destacados fue este sábado 30 de agosto. Un montañero de 22 años había caído por un terraplén de 30 metros, sufriendo un grave traumatismo craneoencefálico mientras realizaba la subida al pico Mujeres en el Valle de Escaleta, zona Coll de Toro (Benasque).

El joven fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde esperaba el helicóptero medicalizado del 112, para ser llevado al Hospital Clínico de la localidad de Zaragoza.

Poco después de aquel, se recibió otro aviso en el que se comunicaba que una senderista, mientras realizaba la actividad en la zona de Cuellos de Foratulas (Panticosa), tras caerle unas piedras, le habían fracturado la cadera. En su caso, la mujer de 42 años fue evacuada y trasladada en ambulancia hasta el Hospital de la localidad de Jaca.