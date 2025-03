Aragón reivindica su historia en Sijena a la espera de las obras que faltan: “La devolución de los bienes es un acto de justicia”

Una selección de 33 obras será la protagonista en la reapertura, casi tres años después, del Monasterio de Sijena, que abrirá sus puertas este sábado ya con los bienes recuperados en 2016 y 2017 y tras un arduo trabajo de acondicionamiento de las instalaciones. Ha sido necesaria una inversión de dos millones de euros para que este histórico espacio, fundado en 1188 por la reina Sancha, pueda alojar estas exposiciones a través de una única visita.

Un emblema con el que Aragón quiere reivindicar su historia y el papel que jugó la Corona en la creación de España como país, tal y como ha expuesto el presidente, Jorge Azcón, en el acto institucional de reapertura. “Aragón ha sido reino y corona y parte fundacional de España. Siempre lo hemos defendido con lealtad y altura de miras. Los aragoneses nos sentimos tremendamente orgullosos y reivindicar esto, en tiempos de mirada corta, es una obligación”, ha señalado.

En este sentido, Azcón ha anunciado que la visita a Sijena será “piedra angular” del programa ‘Aragón, Reino de la Luz’, que se presentará próximamente y que tiene como objetivo reivindicar la historia de Aragón y su participación decisiva y central en la construcción de la España y la Europa actuales.

Así, el Gobierno aragonés pretende elevar a Sijena como un icono de la Corona de Aragón, difundiendo la historia y patrimonio de una Comunidad histórica. “Pretendemos darle el lustre que merecen, explicar su importancia histórica y acercarlos en condiciones a generaciones presentes y futuras. Queremos dar a conocer la importancia histórica de este monasterio y los ataques a los que se ha enfrentado en su longeva histórica”, ha apuntado.

Entre esos ataques, el del “incendio y saqueo” que sufrió en 1936 cuando les arrebataron las pinturas murales para llevarlas a Cataluña, que continuó en 1960. Ahora, el Gobierno de Aragón celebra la recuperación de parte de las piezas expoliadas. “Es un claro ejemplo de tenacidad y empeño de los aragoneses, de la justa defensa de nuestra historia. La DGA decidió hace años emprender acciones legales y judiciales para que esos frescos vuelvan a donde tienen que estar, a Aragón”, ha señalado el presidente, que ha agradecido a los anteriores gobiernos su apuesta decidida por traer de vuelta estos bienes.

No obstante, todavía quedan por recuperar las pinturas murales de la Sala Capitular, a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo que ratifique las dos decisiones favorables ya dictadas. “Es una cuestión de justicia, no de política. Aunque haya ministros que no lo entiendan, la devolución de los bienes y frescos es un acto de justicia, que no tiene que ver con posiciones políticas”, ha añadido.

“Una puerta a la fraternización”

De esta forma, el alcalde de Sijena, Jaime Castellón, ha simbolizado la alegría que existe en todo el municipio con la reapertura, que abre una “apasionante etapa” en esta localidad de los Monegros, de apenas 350 habitantes. Un Monasterio que fue “epicentro de la Corona de Aragón” y que ahora quiere mostrar todo el legado del patrimonio artístico e histórico de la Comunidad.

Pero, también, el alcalde confía en que sirva como un aliciente que abra las puertas hacia una “fraternización” con Cataluña, lejos de las “tensiones” de los últimos años. “Es una oportunidad de construir una reconciliación con nuestros hermanos catalanes y que todos juntos, aragoneses y catalanes, conozcamos los cimientos de nuestra sociedad y nuestras raíces, a través un guardián del tiempo y custodia de nuestra historia”, ha subrayado.