La reacción de Leticia Sabater tras ser cazada por la Guardia Civil sin puntos en el carnet: "Este mes empiezo el curso"

Los vecinos de La Fueva, en Huesca, vibraron este sábado con la actuación de Leticia Sabater en su carnaval. La artista repasó durante su actuación varios éxitos de los 80 y 90 y algunos de sus ‘hits’ más actuales, aunque, si por algo la recordará esta tarde, será por el repaso que tendrá que iniciar de sus apuntes de conducir para recuperar el carnet.

Tras conocerse la noticia de que la Guardia Civil la interceptó en un control rutinario y comprobó que no le quedaban puntos en el carnet, la cantante ha publicado un comunicado en su perfil de Instagram, confirmando los hechos y que tuvo que llegar a Buetas, localidad del Sobrarbe oscense, en un taxi.

“Ayer, en un control rutinario, la Guardia Civil me pidió la documentación del vehículo y, al revisarla, me informaron de que no tenía puntos”, inicia el texto.

Sobre ello, Leticia Sabater ha asegurado que “no era conocedora” de esta situación ya que “no me lo habían notificado hasta la fecha”. Inmediatamente, se lo comunicó a los organizadores del carnaval de La Fueva, la asociación A Redolada d’a Fueba, que le hizo llegar un taxi hasta el lugar en el que se encontraba para trasladarla a Buetas, en donde ya la estaban esperando para disfrutar del show.

Ante esta situación, la artista ha contado que ya ha contratado un chofer privado y que, a final de este mes, empezará el curso de conducir “con muchas ganas”.

Sabater llegó a la localidad poco después de las 17.00, una hora más tarde de lo previsto, aunque inmediatamente se subió al escenario e hizo disfrutar a todos los asistentes, que no pararon de cantar y bailar durante horas todos sus hits. “Muchas gracias a todos por el concierto tan espectacular que me habéis dado en vuestros carnavales de La Fueva. Inolvidable. Sois enormes”, escribía la artista en su cuenta de Instagram al finalizar el show.