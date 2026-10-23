Zaragoza activa un operativo especial por la celebración de Todos los Santos: refuerzo de transporte público y accesos

El Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha este viernes 23 de octubre el dispositivo especial de la celebración de Todos los Santos que coordina el área de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda con el resto de los diferentes servicios municipales.

Por ello, desde el 23 de octubre y hasta el lunes 2 de noviembre, ambos incluidos, el Cementerio de Torrero abrirá todas sus puertas peatonales y de vehículos para que zaragozanos y visitantes puedan rendir homenaje a sus fallecidos.

"Queremos que los ciudadanos puedan rendir homenaje a sus seres queridos con total comodidad y sabemos que el Cementerio de Torrero es un espacio que en los próximos días va a ser muy visitado y por ello una docena de servicios municipales ya tienen todo listo para la celebración de uno de los momentos más emotivos del año", ha explicado Víctor Serrano, consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda.

En el camposanto zaragozano, cuyo horario de apertura general es de 6:30 a 23:00 horas, se reforzarán todos sus accesos.

Para los peatones, durante todos los días, la puerta de la parte antigua (Principal y Plaza de la Paz) desde la Z-30 estará operativa de 7:00 a 21:00 horas, y la puerta principal de acceso al Tanatorio, por la Cruz de los Caídos (Fray Julián Garcés), estará abierta de 6:30 a 23:00 horas.

Mientras que los días 23, 24, 25 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre se abrirán cinco accesos peatonales adicionales, de 8:00 a 18:30 horas:

2 accesos peatonales por el Tercer Cinturón.

1 acceso peatonal por andador de Fosa Común.

1 acceso peatonal por andador B.

En el caso del Servicio de Portería y préstamos de escaleras estará disponible de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas.

Operativo Especial Todos los Santos Ayuntamiento de Zaragoza

Aquellos usuarios que accedan con vehículo privado podrán hacerlo por dos entradas, la tradicional en la puerta principal de la calle de Fray Julián Garcés (de 6.30 a 23.00 horas) y el acceso por Zona Sur con salida por el Tercer Cinturón, que estará en servicio el 23, 24, 25 y 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre, supeditado al acondicionamiento de caminos.

Las Brigadas de Cementerio han ampliado dos zonas para aparcamiento en el interior del recinto en los cuadros 119 y 121. En el interior del recinto, se diferenciarán las zonas "nueva" y "antigua"; así como el acceso de las personas que acuden a entierros o funerales esos días.

También se reservará una de las calzadas de aparcamiento para los vehículos que acudan a enterramientos exclusivamente. Se dispondrán en las calzadas, indicadores de movimiento y circulación de las personas, en una y otra dirección, con el fin de evitar los encuentros.

Se dispondrá de cartelería suficiente en toda la extensión del Cementerio Municipal de Torrero para la señalización de accesos, circulación, aparcamiento, baños, etc.

Refuerzo transporte público

Desde este fin de semana se activarán ya los refuerzos en el servicio de autobús urbano, que incluyen como todos los años dos lanzaderas especiales el Día de Todos los Santos. El plan de refuerzo de transporte público será el siguiente:

Línea C1: Plaza de las Canteras - Complejo Funerario:

-Del sábado 24 al viernes 30 y sábado 31 de octubre: Se cuenta con un refuerzo de un autobús de 7:30 a 23:30

-Domingo 1 de noviembre: El servicio se incrementa notablemente con 2 autobuses de 7:30 a 15:00 y 1 autobús adicional de 7:30 a 23:00.

-Lunes 2 de noviembre: Se dispone de un refuerzo de 3 autobuses de 7:30 a 15:00.

Línea lanzadera CE: Plaza San Miguel - Complejo Funerario

- Domingo 1 de noviembre: Cuenta con un refuerzo específico de 3 autobuses activos de 7:30 a 15:30.

Línea lanzadera CEM: Puerta del Carmen - Complejo Funerario

- Domingo 1 de noviembre: Cuenta con 2 autobuses en horario de 7:30 a 15:30.

Línea 33: Delicias - Pinares de Venecia

- Domingo 1 de noviembre: Se incorporan 2 autobuses articulados de refuerzo de 7:30 a 15:30.

Línea 34: Estación Delicias – Cementerio

- Sábado 31 de octubre: Se asigna 1 autobús articulado de refuerzo de 7:30 a 15:00.

- Domingo 1 de noviembre: Es el día de mayor despliegue, contando con 2 autobuses articulados de 7:30 a 23:30 y 1 autobús articulado adicional de 7:30 a 15:00.

- Lunes 2 de noviembre: Opera con 1 autobús articulado de refuerzo de 7:30 a 15:00.

Línea 39: Pinares de Venecia - Vadorrey

- Domingo 1 de noviembre: Se implementa un refuerzo de 2 autobuses que operan de 7:30 a 23:30.

Además, la Policía Local controlará los accesos al cementerio los días previos y el 1 de noviembre y se facilitarán los accesos para el transporte público en la Avenida de América, desde Tercer Cinturón a Paseo del Canal, y en el Tercer Cinturón, accesos al complejo funerario.

De manera progresiva, se incrementará el número de efectivos que trabajan en los alrededores del cementerio para facilitar la fluidez de la circulación.

También se incrementa el servicio en el interior del cementerio, para que no haya obstáculos que entorpezcan el desplazamiento. También se contará con los servicios de Voluntariado y Protección Civil en el control de accesos, en la colaboración y en la ayuda a los ciudadanos.

Servicios al ciudadano

Para llevar adelante la celebración de Todos los Santos el Ayuntamiento de Zaragoza ha contado con la colaboración activa de diferentes servicios municipales como Talleres y Brigadas, Conservación de Infraestructuras, Policía Local, Parques y Jardines, Limpieza Pública, Movilidad Urbana, Brigadas del Cementerio, Información y Atención al Ciudadano, Prevención y Salud Laboral, Web municipal, así como Cruz Roja, Protección Civil, Voluntarios de Protección Civil, Unidad Cultural de Cementerios y Voluntarios Zaragoza.

Por ello, con el fin de facilitar la comunicación e información de datos del Cementerio Municipal, se dispondrán de equipos informáticos en el exterior del equipamiento que posibiliten la información que demandan los ciudadanos, relativa a la ubicación de nichos o personas enterradas.

Se reforzará el Servicio de Portería para el préstamo de escaleras, que se hará todos los días de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas.

Se están realizando las tareas de inspección y mantenimiento entre las Brigadas de Arquitectura y personal del Cementerio para verificar el correcto funcionamiento de los aseos y fuentes, y el Servicio de Conservación y Limpieza reforzará la limpieza de los aseos como en años anteriores.

Además, se ha contratado el suministro de aseos portátiles, estableciendo la condición de dos limpiezas diarias.

Operativo Especial Todos los Santos Ayuntamiento de Zaragoza

Siguiendo esta línea, las Brigadas de Arquitectura han trabajado estos días en señalizaciones, pintura, cartelería, postes, herrería, albañilería, limpieza de monumentos, cantería y otros aspectos. Y las Brigadas del Cementerio han ido reparando aceras, calzadas, bordillos, bancos, escaleras, fuentes y otras labores de mantenimiento, para recibir a los visitantes que se esperan durante el operativo.

Asimismo, Alumbrado Público ha revisado las instalaciones y ha reparado las arquetas, además de reforzar la iluminación nocturna de todo el espacio.

Para el mantenimiento de las zonas verdes y del mobiliario urbano se han repartido las distintas tareas. Las Brigadas del Cementerio han limpiado fuentes y elementos decorativos, han sustituido mobiliario, y han hecho el control de riego en puntos claves que precisan de un mantenimiento constante.

Por su parte, la empresa Inserta de Federico Ozanam han realizado trabajos de pintura en la numeración de nichos; mientras, la Escuela Taller de Zaragoza Dinámica se ha encargado del mantenimiento de zonas verdes, el desbroce y la jardinería, para lo que han contado con el asesoramiento de Parques y Jardines.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha autorizado varios puestos de venta ambulante de flores, que estarán ubicados en la zona de aparcamiento junto a la entrada de la parte antigua, en horario de 8.00 a 21.00 horas. Estos puestos apoyarán la venta de flores de los 3 quioscos permanentes situados junto a la entrada principal.

En cuanto a la limpieza viaria y recogida de basuras, el operativo incluye la limpieza y el desbroce de todo el recinto, con refuerzos específicos que se extenderán desde el 23 de octubre hasta el 2 de noviembre.

El Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos ha planteado, además del operativo habitual que realiza FCC en el interior del cementerio como todos los años, la recogida de los cubos de 120 y 240 litros ubicados en los viales del cementerio con camiones recolectores de carga trasera de dimensiones más reducidas.

Por su parte, el Departamento de Infraestructuras se encargará del acondicionamiento de los caminos provisionales exteriores para facilitar una alternativa fluida de acceso por la entrada Sur Oeste y de evacuación por la salida Sur Este.

Finalmente, el mantenimiento de las zonas verdes y el mobiliario urbano se ha distribuido entre distintos servicios. Parques y Jardines asume las labores de desbroce general y jardinería, complementadas con los trabajos de poda de la Escuela Taller de Zaragoza Dinámica.

Las Brigadas del Cementerio, por su parte, se encargan de la sustitución de bancos, la instalación y el control del riego en puntos que precisan mantenimiento constante, así como del desatasco, limpieza y activación de las fuentes decorativas. Todo este engranaje se completa con la participación de la empresa Inserta de la Fundación Federico Ozanam, cuyos operarios están realizando los trabajos de pintura en la numeración de los nichos.

Además, el dispositivo preventivo sanitario para el Cementerio de Torrero con motivo de la festividad de Todos los Santos en 2026 cuenta con recursos específicos de Cruz Roja, dotando de una ambulancia de soporte básico vital todos los días del dispositivo, mientras que los días de mayor afluencia el servicio lo prestará un ambulancia de soporte básico avanzado.

En concreto, los días con mayor aforo previsto (24, 25,30, 31 octubre y 1 noviembre) habrá una ambulancia de soporte vital avanzado de 9.00 a 19.00 horas, y el resto días (26, 27, 28, 29 octubre y 2 noviembre) será de soporte básico vital de 9.00 a 14.00 horas.

Actividad Cultural

Además, con motivo de la festividad de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Zaragoza también ha organizado una variada programación cultural gratuita en el Cementerio de Torrero que se desarrollará del 23 de octubre al 2 de noviembre de 2026, bajo el lema "También somos ciudad".

Entre las propuestas destacan diversas muestras expositivas como la instalación audiovisual "POLVO" de José Miguel Larraz Gabás, la exposición fotográfica "Lo que permanece" y la muestra sobre Ángel Sanz Briz, además de conferencias temáticas y las tradicionales rutas nocturnas guiadas "Una visita a los orígenes".

La agenda artística incluye también citas clásicas y participativas, destacando la lectura dramatizada de "Don Juan Tenorio" a cargo de la Escuela Municipal de Teatro el 31 de octubre en la Plaza del Voluntariado.

Asimismo, el recinto ha habilitado cuatro rutas culturales autoguiadas sobre arte funerario, personajes ilustres, mujeres imborrables y memoria histórica, permitiendo a los visitantes recorrer y revalorizar el patrimonio histórico del cementerio durante todo el periodo.

El día 1 de noviembre contará con una programación especial para todos los públicos que engloba cuentacuentos infantiles, propuestas de participación ciudadana como "Aquí dejo mi miedo", teatralizaciones de personajes ilustres a cargo de Teatro Los Navegantes y actuaciones musicales en directo de la mano de la Coral Salduie, la Banda Municipal y el Javier Callén Jazz Dúo, entre otros.