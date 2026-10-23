María Jesús Lorente continuará al frente de Cepyme Aragón con una candidatura de consenso respaldada por las 3 provincias

María Jesús Lorente Ozcáriz continuará al frente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (Cepyme Aragón) durante la próxima legislatura, tras haberse presentado una única candidatura de consenso a la Presidencia de la organización.

La candidatura, que será proclamada en la Asamblea General Electoral prevista para el próximo 29 de octubre, representa un proyecto compartido por las organizaciones empresariales de Zaragoza, Huesca y Teruel y refleja la voluntad de seguir trabajando desde la unidad, la colaboración y la defensa de los intereses comunes de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos aragoneses.

Este acuerdo pone de manifiesto la cohesión de Cepyme Aragón y el compromiso de sus organizaciones territoriales y sectoriales con un modelo de representación empresarial plural, independiente y próximo a la realidad de las empresas.

María Jesús Lorente afrontará esta nueva etapa con el objetivo de consolidar el papel de Cepyme Aragón como interlocutor proactivo en el Diálogo Social y en la defensa de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la inmensa mayoría del tejido productivo aragonés.

Las organizaciones empresariales deben evolucionar al mismo ritmo que lo hacen las pymes, las empresas y la sociedad, adaptando sus estructuras y modelos de representación a las nuevas necesidades y exigencias de un entorno en constante transformación.

Capaces de evolucionar, anticiparse y ofrecer respuestas conjuntas. Desde esta convicción, Cepyme Aragón y CEOE Aragón trabajan en la construcción de un nuevo modelo de representación.

Una nueva legislatura

La próxima legislatura estará marcada por importantes desafíos para el tejido empresarial aragonés, entre ellos la falta de profesionales cualificados, el absentismo laboral, la transformación tecnológica, el relevo generacional, la simplificación administrativa y la necesidad de mejorar las condiciones para que las pequeñas empresas puedan crecer y ganar competitividad.

Cepyme Aragón reafirmará su compromiso con el Diálogo Social, la negociación Colectiva y la colaboración institucional, manteniendo su independencia y su capacidad para trasladar las reivindicaciones y propuestas de las empresas a las administraciones públicas.

La organización continuará apostando por una representación empresarial cercana, capaz de escuchar las necesidades de los distintos sectores y de ofrecer respuestas a los retos que condicionan su actividad diaria.

Su trayectoria

María Jesús Lorente es presidenta de Cepyme Aragón desde 2022 y preside también Cepyme Zaragoza. En enero de 2026 fue nombrada vicepresidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), reforzando la representación del empresariado aragonés en los órganos de dirección nacionales.

Su trayectoria combina la responsabilidad institucional con la gestión empresarial como consejera delegada del grupo empresarial familiar BIOK, una experiencia que le permite conocer de primera mano los desafíos a los que se enfrentan las empresas.

Durante su presidencia ha defendido la necesidad de fortalecer el tejido empresarial, mejorar la competitividad de las pymes, impulsar la innovación y la digitalización, promover la formación y el talento y avanzar hacia un modelo de crecimiento que genere oportunidades en todo el territorio.

La nueva cita es una apuesta por la continuidad de este proyecto y por el fortalecimiento de una organización que representa la diversidad del tejido empresarial aragonés.

La Asamblea General Electoral de Cepyme Aragón se celebrará el próximo 29 de octubre y formalizará la nueva etapa de la Confederación.