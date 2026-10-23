Izquierda Unida no encuentra el encaje legal para presentarse en Teruel el 29-N y deja la decisión final en manos de CHA

La coordinadora de Izquierda Unida en Aragón, Marta Abengochea, ha confirmado este viernes que el partido no dispone de mecanismos legales para presentarse por su cuenta en Teruel en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según ha explicado Abengochea, la potestad para concurrir al margen de la coalición recae en Chunta Aragonesista. Fruto del acuerdo para conformar la candidatura CHA-Frente Amplio, los de Jorge Pueyo tienen la última palabra.

Desde que CHA anunciara que no presentaría listas de la coalición por Teruel, IU ha buscado fórmulas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). "Si hubieran reconsiderado, habría alguna posibilidad", ha apuntado Abengochea.

La también portavoz parlamentaria ha tendido la mano a los aragonesistas para que reconsideren su decisión. Como ha avanzado EL ESPAÑOL DE ARAGÓN y reiteran desde el partido, la coalición al Congreso (y al Senado con el PSOE) no corre peligro en Zaragoza y Huesca.

Tanto es así que Abengochea ha avanzado actos conjuntos de campaña en el marco de Frente Amplio. Tras el ruido de los últimos días, y con el plazo de presentación de candidaturas hasta el lunes, la diputada ha pedido "pasar página".

"Capítulo cerrado, no tiene por qué marcar la precampaña ni la campaña. Lo primero es el objetivo común, la unidad que hemos buscado y hemos acordado", ha continuado.

Abengochea ve "lícito" que se hayan generado diferencias y no impide "trabajar y dar el máximo". Se busca así "llegar con buenas conexiones al 29 de noviembre".

Una cláusula

La representante de IU en Aragón ha detallado que existía una cláusula en el pacto con CHA para decidir si presentarse o no en las tres circunscripciones. La formación expresó su "desacuerdo", pero accedieron a firmar el documento.

Reconocen por tanto que "Chunta tiene esa capacidad". "Lo que hemos estado diciendo estos días es que no nos parece democrático que la gente en Teruel no pueda tener esa candidatura a la izquierda del PSOE", ha remarcado.

"Nuestra formación ha defendido con firmeza su posición, pero también actúa respetando los acuerdos y en el marco legal que respeta los procesos electorales", ha resaltado.

Abengochea ha querido reconocer el trabajo de su partido en la provincia turolense y ha reafirmado su "compromiso con la ciudadanía". Seguirán defendiendo "dentro y fuera de las instituciones, políticas que garanticen empleo de calidad, servicios, infraestructuras y oportunidades para vivir".

Las claves de la campaña se abordarán más adelante. "La gente tiene que llegar a las urnas ilusionada, movilizada y con la esperanza de que podemos ganar. No vamos a pedir el voto para ninguna otra formación que no sea el proyecto de Frente Amplio, en coalición con CHA", ha concluido.