CHA elige a sus candidatos para las elecciones este viernes: Marina Rodríguez, la favorita al Congreso por Zaragoza

Chunta Aragonesista despeja este viernes por la tarde uno de los principales interrogantes rumbo a las elecciones generales del 29 de noviembre en Aragón, como es el cabeza de lista al Congreso por Zaragoza.

Dentro de la coalición con Izquierda Unida y el resto de partidos del Frente Amplio, a CHA le corresponde el puesto de salida con más opciones de obtener representación en Madrid. La líder de sus juventudes, Marina Rodríguez Hernando, gana enteros para el puesto, según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Rodríguez es un valor al alza y ocupa, desde que Jorge Pueyo dirige el partido, la Secretaría de Feminismos y Trabajo. Desde 2025 es la coordinadora de Choventut Aragonesista y ejerce como enlace entre las juventudes y el Comité Nacional.

Rodríguez ya formó parte de las listas a las Cortes de Aragón por la provincia de Zaragoza el pasado 8 de febrero.

Isabel Giménez Uliaque es el otro nombre propuesto por el partido para encabezar la lista de Zaragoza. María Longás y Ruth Pina aspiran al segundo puesto al Senado en la circunscripción central, ya que el PSOE tiene el primero.

En Huesca se ha propuesto a Luis Parra y Ramón Vidal para el Congreso, y a Ramón Moreno al Senado por Teruel. En Huesca, Izquierda Unida tiene el segundo puesto para la cámara alta y el PSOE el primero y tercero.