Arranca una nueva edición del Rastrillo Solidario de Ozanam: "Este proyecto es un reflejo de la sociedad aragonesa"
Se podrá visitar hasta el dos de noviembre en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.
Más información: Vuelve el Rastrillo Ozanam de Zaragoza: "Nos gustaría recaudar 700.000 euros para las obras de la residencia"
La capital aragonesa se vuelve a llenar de solidaridad con una nueva edición del 'Rastrillo Solidario de Ozanam'.
Esta iniciativa comenzó en 1987 con el impulso de 300 voluntarios y este año, celebra su trigésimo novena edición con casi un millar de voluntarios.
Así lo ha destacado la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, quien ha agradecido la labor de los voluntarios, "sois el verdadero corazón de este proyecto".
En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, también ha mostrado su orgullo, "este rastrillo es un reflejo de lo que es la sociedad aragonesa".
26 puestos
El rastrillo cuenta con entrada gratuita y se va a poder visitar hasta el próximo dos de noviembre.
Además, este año reúne 26 stands con ropa nueva y de segunda mano, decoración, muebles modernos y antiguos, libros, juguetes, regalos y bisutería.
La oferta se completa con propuestas gastronómicas y una programación de actividades para todos los públicos.
Asimismo y por tercer año consecutivo, el dinero recaudado va a ir destinado a la ampliación de la Residencia Ozanam Nuestra Señora del Carmen, cuyas obras ya están en marcha, con 18 nuevas habitaciones y dos nuevas Unidades de Convivencia
Durante once días, los visitantes podrán colaborar con la ampliación de esta residencia a través de sus compras y de las distintas propuestas gastronómicas y actividades programadas.
En este sentido, Chueca ha animado a todos los zaragozanos a visitar el rastrillo y a colaborar con este objetivo, "lo que los vecinos de Zaragoza se lleven este año a casa será mucho más que una compra: será una buena obra".