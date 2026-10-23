Varias instituciones de Aragón han sido las encargadas de inaugurar el rastrillo E.E.

Arranca una nueva edición del Rastrillo Solidario de Ozanam: "Este proyecto es un reflejo de la sociedad aragonesa"

La capital aragonesa se vuelve a llenar de solidaridad con una nueva edición del 'Rastrillo Solidario de Ozanam'.

Esta iniciativa comenzó en 1987 con el impulso de 300 voluntarios y este año, celebra su trigésimo novena edición con casi un millar de voluntarios.

Así lo ha destacado la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, quien ha agradecido la labor de los voluntarios, "sois el verdadero corazón de este proyecto".

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, también ha mostrado su orgullo, "este rastrillo es un reflejo de lo que es la sociedad aragonesa".

26 puestos

El rastrillo cuenta con entrada gratuita y se va a poder visitar hasta el próximo dos de noviembre.

Además, este año reúne 26 stands con ropa nueva y de segunda mano, decoración, muebles modernos y antiguos, libros, juguetes, regalos y bisutería.

La oferta se completa con propuestas gastronómicas y una programación de actividades para todos los públicos.

Asimismo y por tercer año consecutivo, el dinero recaudado va a ir destinado a la ampliación de la Residencia Ozanam Nuestra Señora del Carmen, cuyas obras ya están en marcha, con 18 nuevas habitaciones y dos nuevas Unidades de Convivencia

Las autoridades con algunos de los voluntarios E.E.

Durante once días, los visitantes podrán colaborar con la ampliación de esta residencia a través de sus compras y de las distintas propuestas gastronómicas y actividades programadas.

En este sentido, Chueca ha animado a todos los zaragozanos a visitar el rastrillo y a colaborar con este objetivo, "lo que los vecinos de Zaragoza se lleven este año a casa será mucho más que una compra: será una buena obra".