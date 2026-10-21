El Ministerio autoriza dos plantas para almacenar baterías de litio en Aragón: Iberdrola y Opdenergy dirigen los proyectos

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) ha concedido la autorización previa y de construcción a dos plantas de almacenaje de baterías de litio en Aragón. Más concretamente, una de ellas en los municipios de La Muela y Muel (Zaragoza) y la otra en la localidad turolense de Azaila.

Así lo certificó el Boletín Oficial del Estado este martes. La resolución de la Dirección General de Política y Minas del Ministerio pone el punto y final a varios años de tramitación por parte de las promotoras: Planta Solar OPDE 3 S.L (grupo Opdenergy) en La Muela y Muel e Iberdrola Renovables Aragón en Azaila.

En el caso de Opdenergy, se trata del módulo de hibridación Los Belos, conectado a su vez a una planta fotovoltaica con el mismo nombre y una potencia de 41,6 megavatios/hora. La parte dedicada a las baterías de litio alcanzará los 26,74.

Las especificaciones del proyecto detallan que se almacenarán baterías de ion-litio fosfato en 14 líneas de 12 módulos en paralelo. Este tipo de productos permiten mantener una autonomía de 125,238 megavatios/hora durante cuatro horas.

En la práctica, se podrá almacenar tanto la energía fotovoltaica generada por la planta anexa como la que se compre a la red eléctrica, para su posterior distribución.

Junto a los contenedores de almacenamiento de baterías se desplegarán líneas subterráneas que conectarán con una subestación cercana (SET Dalton) y otra como punto de vertido final, la SET Los Vientos, que presta servicio a otras instalaciones de la zona.

Según detalla el BOE, esta primera iniciativa ha estado exenta de evaluación ambiental y se ha tramitado conforme al denominado real decreto “antiapagones”. Se justifica al no prever “efectos significativos” desde el punto de vista medioambiental. La Asociación Ecología y Libertad ha presentado alegaciones.

Azaila

La iniciativa de Iberdrola en Azaila recibe el nombre BESS Hibridación FV Teruel. Se integra con otro parque fotovoltaico de 42,56 megavatios de potencia. Constará de 26 contenedores organizados en ocho sistemas de almacenamiento de 15 módulos.

Las baterías tendrán una autonomía menor (dos horas) para 59,904 megavatios/hora de capacidad. En este caso, está previsto desplegar dos circuitos subterráneos de media tensión hasta la subestación FV Teruel.

El punto de vertido final es la subestación Azaila. Tampoco ha requerido evaluación de impacto ambiental al estar exenta por ley.

El punto de partida de ambos proyectos se remonta a hace varios años. Iberdrola presentó la solicitud inicial el 16 de marzo de 2023, salió a información pública a finales de mayo de 2024, pasó por la Subdelegación del Gobierno en noviembre de 2024 y la resolución se otorgó el pasado mes de septiembre.

Opdenergy, por su parte, hizo llegar la primera documentación en agosto de 2024, resolvió la evaluación ambiental en noviembre de 2025 por la vía rápida y también se le otorgó la resolución hace un mes.

Los parques originales sí se sometieron a estos procesos, detalla la resolución. Fue a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) en 2019.

Planta fotovoltaica Los Belos, en La Muela Opdenergy

Los interesados tienen ahora un mes para presentar recursos de alzada. Las constructoras deben fijar en qué semestre finalizarán sus trabajos y pondrán en marcha el almacenamiento de baterías, o bien renovar esa licencia trimestralmente.

Este es un mecanismo para que las empresas no se limiten a quedarse con el “enchufe” a la red eléctrica sin desplegar sus proyectos. Así, la fecha máxima para la autorización definitiva de explotación no debe superar el 31 de diciembre de 2020.

Inversiones pasadas

Otro factor relevante es que Opdenergy ya posee, con otra denominación, el parque fotovoltaico Los Belos con el que quiere hibridar la planta de baterías. Consta de 109 hectáreas y se financió gracias a un acuerdo con el Banco Santander.

Dicho parque formó parte del proceso de renovación de los aerogeneradores en La Muela. Las características de la planta de baterías de litio obligan a colocarla cerca de las instalaciones ya existentes.

Lo mismo sucede con Iberdrola. La empresa llegó a cifrar la inversión original en cerca de 17 millones de euros. En cualquier caso, ninguna de las dos empresas ha detallado cifras alrededor de los proyectos de baterías, tampoco previsiones de empleo o de impacto en el territorio.

De los expedientes conocidos hasta la fecha se extrae, como recoge la última resolución en el BOE, la doble vertiente de los proyectos. Combinarán su uso en el entorno de los parques con la compraventa de energía.