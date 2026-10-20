Zaragoza reúne al sector turístico en la VI Convención Turespaña: "Aragón es una tierra que merece la pena conocer"

Zaragoza se ha convertido este martes, 20 de octubre, en punto de encuentro de los principales referentes del turismo nacional e internacional con la celebración de la VI Convención Turespaña, que reunirá hasta el jueves 22 de octubre en el Palacio de Congresos a cerca de 600 profesionales, representantes institucionales, responsables de destinos, grandes operadores turísticos, empresas y organizaciones del sector.

La capital aragonesa acoge así uno de los encuentros más importantes para la promoción turística de España en el exterior, en una cita que representa una oportunidad estratégica para reforzar su posicionamiento como destino urbano internacional.

Bajo el lema 'Do You Speak Global? El turismo internacional como palanca de transformación', la Convención abordará los grandes desafíos del turismo internacional y las estrategias de promoción de España en los mercados exteriores.

Entre los participantes se encuentran representantes de organizaciones como ABTA, DRV, USTOA, EXCELTUR, CEOE y la Cámara de Comercio de España, así como responsables de las Consejerías de Turismo de España en el exterior, cuya labor resulta fundamental para dar a conocer y comercializar los destinos españoles en los distintos mercados internacionales.

La presencia en Zaragoza de estos profesionales supone una oportunidad para que los principales prescriptores, intermediarios y responsables de la promoción turística internacional conozcan de primera mano el patrimonio, la cultura, la gastronomía y las experiencias que ofrece la capital aragonesa, así como su potencial para atraer nuevos visitantes y consolidarse en mercados estratégicos.

La Convención ha arrancado, este 22 de octubre por la tarde, con un acto de bienvenida en el Auditorio de Zaragoza, organizado por el Gobierno de Aragón a través del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, en el que han participado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

En su intervención, Biendicho ha reivindicado el turismo como una oportunidad para impulsar el desarrollo económico del medio rural aragonés y contribuir a mantener vivos los pueblos.

"El turismo es una oportunidad para dar a conocer nuestras tradiciones, para conservar nuestra identidad y para favorecer el desarrollo económico del medio rural", ha expresado Biendicho.

Asimismo, el consejero ha destacado el papel histórico de la Comunidad como espacio de integración: “A lo largo de los siglos Aragón ha sido un punto de encuentro entre territorios, culturas y personas”.

En este sentido, Biendicho ha vinculado la diversidad territorial al desarrollo sostenible del entorno rural: “Esta diversidad permite ofrecer un turismo de calidad, desestacionalizado y no masificado, que contribuya a generar actividad económica durante todo el año y a mantener vivos nuestros pueblos”.

El encuentro ha permitido también ofrecer una primera aproximación a la identidad cultural de la ciudad y de Aragón, se ha proyectado un vídeo dedicado a la marca Zaragoza.

El acto de bienvenida ha contado con una actuación especial del cantante aragonés Juanjo Bona, que ha interpretado varios temas musicales. El último de ellos, 'La Magallonera', ha estado acompañado por danzantes de jota y tambores de la Ruta del Tambor y Bombo, en una puesta en escena que ha mostrado algunas de las expresiones más representativas de la tradición aragonesa.

Inauguración Institucional

La jornada de mañana, miércoles 21 de octubre, estará marcada por la inauguración institucional de la Convención en el Palacio de Congresos, en la que está prevista la participación de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, junto a la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais, y la consejera delegada del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara. Además, la compañía aragonesa LaMov ofrecerá una actuación inaugural.

Durante estas jornadas, Zaragoza reunirá a profesionales y representantes de los principales mercados emisores para analizar las tendencias que marcarán el futuro del sector, la competitividad turística, la internacionalización empresarial y las nuevas oportunidades de promoción.

Uno de los momentos centrales será la presentación del Plan Marco de Actuación de Turespaña 2026-2028, que establecerá las principales líneas estratégicas de la promoción turística española para los próximos años.

Estas sesiones permitirán analizar las particularidades de los mercados internacionales y avanzar en la coordinación de las actuaciones de promoción previstas para 2027.

Recreación ofrenda de flores

Como ciudad anfitriona, Zaragoza tendrá también un protagonismo destacado a través del programa social desarrollado con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Turismo, concebido para que los participantes conozcan de primera mano algunos de los principales atractivos patrimoniales, culturales y gastronómicos de la ciudad.

Entre las propuestas figuran visitas guiadas a la Aljafería, las dos catedrales, el Museo Goya y otros espacios del centro histórico, así como experiencias vinculadas a la gastronomía aragonesa y la garnacha.

Una de las actividades más singulares se celebrará este miércoles, 21 de octubre, a partir de las 20.00 horas, con una recreación de la tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar en la plaza del Justicia.

Esta iniciativa acercará a los representantes del sector turístico internacional una de las tradiciones más emblemáticas y reconocibles de Zaragoza.

El acto contará con la actuación del grupo folclórico El Pilar y la participación de integrantes de la Comparsa de Gigantes de Zaragoza.

Tras la ofrenda floral y una fotografía de grupo, los asistentes realizarán un recorrido acompañado de una ronda jotera hasta el Mercado Central, donde se celebrará una cena para los invitados a la Convención, amenizada por DUPLA DJ. El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Turismo, organiza este acto del programa social.

Esta programación permitirá mostrar una ciudad que combina su legado histórico con una oferta cultural y gastronómica contemporánea, al tiempo que dará a conocer espacios emblemáticos de Zaragoza como escenarios para la celebración de encuentros y eventos de proyección internacional.

La ciudad donde todo sucede

La última jornada de la Convención, el jueves 22 de octubre, tendrá un momento especialmente relevante para la promoción de la ciudad con la presentación en el Palacio de Congresos del destino 'Zaragoza On Fire. La ciudad donde todo sucede', a cargo de la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, y el gerente de Zaragoza Turismo, José Francisco García.

La intervención permitirá trasladar a los principales profesionales del sector turístico una visión actualizada de Zaragoza, de los proyectos que están impulsando su transformación y de las oportunidades que ofrece como destino urbano.

La presentación pondrá el foco en sus principales atractivos, la creación de nuevas experiencias turísticas, la diferenciación de su marca y las estrategias para ampliar su proyección internacional. La celebración de esta Convención coincide, además, con un momento estratégico para la internacionalización de Zaragoza.

La ampliación de las conexiones aéreas internacionales prevista a partir de 2027 permitirá avanzar en la captación de visitantes extranjeros y desarrollar nuevas acciones promocionales en los mercados conectados con la ciudad.

A ello se suman importantes reconocimientos y acontecimientos que contribuirán a reforzar su atractivo turístico durante los próximos años, como la distinción de Ciudad Europea de la Accesibilidad 2026, que pone en valor el compromiso de Zaragoza con una ciudad adaptada y abierta al turismo accesible; su incorporación a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría de gastronomía, que refuerza su posicionamiento como destino gastronómico con emblemas como 'El Tubo', reconocido como Bien de Interés Turístico de Aragón; o la Capital Mundial de la Garnacha.

Además, en 2027 la ciudad contará con una importante oportunidad de promoción turística como Capital Europea del Deporte y, en 2028, con la celebración del bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya, una conmemoración de especial relevancia para la proyección cultural e internacional de Zaragoza.

La ciudad encara esta nueva etapa tras registrar en 2025 un total de 1.301.981 viajeros y 2.275.605 pernoctaciones, la cifra más alta de su serie histórica, unos datos que reflejan la evolución de Zaragoza como destino urbano y su capacidad para atraer visitantes.

Sede de eventos

La elección de Zaragoza como sede de la VI Convención Turespaña refuerza también su posicionamiento como ciudad preparada para acoger grandes congresos, encuentros profesionales y acontecimientos de alcance nacional e internacional.

La celebración de esta cita permite poner en valor la capacidad congresual de Zaragoza, sus infraestructuras y equipamientos, su oferta de alojamiento y restauración, su patrimonio cultural y su ubicación estratégica, factores que favorecen la atracción de eventos profesionales y el desarrollo del turismo de reuniones.

Durante tres jornadas, Zaragoza será escenario de los principales debates sobre el futuro del turismo español y, al mismo tiempo, un destino que se dará a conocer directamente ante quienes participan en las estrategias de promoción y comercialización turística en todo el mundo.

La VI Convención Turespaña se celebra por primera vez en Zaragoza, tras sus anteriores ediciones en Cáceres, Tenerife, San Sebastián, Barcelona y Sevilla, y constituye una oportunidad para reforzar la presencia de la capital aragonesa en el mapa turístico internacional, establecer nuevas relaciones profesionales y seguir consolidando su capacidad para atraer grandes acontecimientos.

Turismo como motor económico

El turismo generó en Aragón un impacto económico de 4.107 millones de euros en 2025, equivalente al 10,7 % del producto interior bruto autonómico, y sostuvo 67.500 empleos.

La Comunidad recibió, además, alrededor de 680.000 turistas internacionales, cifras que reflejan el peso de esta actividad en la economía aragonesa y su capacidad para generar oportunidades en el conjunto del territorio.

Durante su intervención en el acto institucional de bienvenida de la Convención, el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha defendido que el turismo constituye una actividad fundamental para la economía de la Comunidad y una herramienta para impulsar el desarrollo de los municipios rurales.

Biendicho ha destacado la diversidad territorial de Aragón como una de sus principales fortalezas turísticas, con recursos que abarcan la nieve y la montaña, los espacios naturales y el patrimonio histórico, artístico y religioso. Entre ellos ha citado Zaragoza y la Basílica y Catedral del Pilar, así como el santuario de Torreciudad y el monasterio de San Juan de la Peña.

En esta línea, el consejero ha subrayado que esta diversidad permite desarrollar una oferta turística de calidad, desestacionalizada y no masificada, capaz de generar actividad durante todo el año, favorecer la conservación del patrimonio y las tradiciones y contribuir a mantener vivos los pueblos.

"El turismo es una oportunidad para dar a conocer nuestras tradiciones, para conservar nuestra identidad y para favorecer el desarrollo económico del medio rural", ha expresado Biendicho.

En este sentido, ha reivindicado el turismo como una oportunidad para dar a conocer la identidad aragonesa y favorecer el desarrollo económico del medio rural.

"Aragón es una tierra que merece la pena conocer, pero, sobre todo, una tierra a la que merece la pena volver", ha señalado Biendicho, quien ha vinculado la celebración de la Convención en Zaragoza con la oportunidad de compartir experiencias, conocer las tendencias internacionales y reforzar la colaboración entre administraciones, destinos y empresas turísticas.

La Convención constituye así un espacio de encuentro para analizar la evolución del sector y las estrategias de promoción internacional, al tiempo que permite proyectar la diversidad de la oferta aragonesa ante profesionales con capacidad de prescripción y comercialización en los principales mercados emisores.