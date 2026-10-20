Vox cuestiona en Aragón la subida del voto exterior y pide al PP "actuar en consecuencia" con los pactos en el Senado

El vocal de Vox en el Comité Ejecutivo Nacional y vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ha cuestionado este martes el crecimiento del voto exterior en la Comunidad de cara a las próximas elecciones autonómicas del 29 de noviembre.

En declaraciones desde Zaragoza, Nolasco ha acusado a Sánchez de querer lanzar un "pucherazo". "Se intenta atentar contra algo sagrado, como es la soberanía, si nos roban el poder de decidir a nuestros gobernantes estamos absolutamente vendidos", ha asegurado.

Nolasco se ha referido al "aumento considerable" del voto CERA en las provincias de Teruel (16%) y Huesca (19%). En la segunda "serían unos 10.000 más o menos y en Teruel unos 6.000, es lo que Sánchez ha intentado a través de ese vehículo que es la Ley de Nietos y que Vox ha parado en el Tribunal Supremo".

"No vamos a quedarnos parados y vamos a luchar por todas las vías judiciales para parar este pucherazo si sigue, haremos todo lo posible para frenar este auténtico disparate", ha comentado.

Nolasco ha valorado en este sentido los posibles pactos con el Partido Popular para el Senado. "Lo que está claro es que hay que frenar el pucherazo, tenemos que frenar a la izquierda más radical que hemos padecido en los últimos años y, entonces, hay que actuar en consecuencia", ha subrayado.

El vicepresidente, muy crítico con el PP hace unos meses en la oposición, ha negado ahora un "pacto de no agresión" con los populares de cara a las urnas. "Las elecciones se afrontan igual para conseguir el mayor resultado posible y que Vox pueda aplicar el 100% de su programa", ha defendido.

Candidatos

Nolasco no ha ofrecido novedades sobre los posibles candidatos de Vox en Aragón. El lunes, coincidiendo con la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, sí aparecieron los primeros nombres en circunscripciones destacadas como Madrid.

Según el vicepresidente de la DGA, las elecciones no han detenido la negociación de los Presupuestos para 2027. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, apuntó en las Cortes que se presentarían después de las Fiestas del Pilar.

Nolasco ha precisado ahora que se sigue trabajando y "para nada ha habido parálisis". "Seguimos trabajando intensamente estos días", ha concluido.