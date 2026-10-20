Rocío Dívar, en el Senado. E. E.

Rocío Dívar salta del Senado al Congreso y el PP confirma a Ana Alós y Alberto Herrero por Huesca y Teruel

La vicesecretaria general del PP-Aragón y senadora Rocío Dívar será la cabeza de lista del partido por Zaragoza este 29-N.

Por Huesca será la secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, actualmente diputada en el Congreso.

Mientras, el alcalde de Calanda y diputado Alberto Herrero encabeza la lista de los populares por la provincia de Teruel.

El partido ha destacado a través de un comunicado la “capacidad y el compromiso de los tres candidatos con sus provincias y con el proyecto de prosperidad y reconstrucción del país que lidera Alberto Núñez Feijóo".

"Son los mejores candidatos, con una experiencia contrastada y preparados para trabajar desde el Congreso por el cambio que necesita España”, exponen.

Licenciada en Derecho y Letrada de la Seguridad Social, Dívar ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en el ámbito de la Seguridad Social y las políticas de empleo.

Fue Directora Adjunta del Gabinete de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y, posteriormente, Jefa de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Zaragoza.

Esta legislatura ha sido senadora por Zaragoza además de Coordinadora de Análisis y Estudios del Partido Popular y Vicesecretaria General del PP de Aragón.

En el Senado ha destacado por sus intervenciones en la comisión del 'Caso Koldo'.

Por su parte, Ana Alós nació en 1969 en Huesca. Es economista, licenciada por la Universidad de Zaragoza, y posee un máster en Administración y Dirección de Empresas por ICADE.

Ejerció como economista en su propia consultora entre 1996 y 2008. En política, fue concejala y alcaldesa de Huesca entre 2011 y 2015.

Posteriormente, fue diputada y senadora. Actualmente es diputada nacional por la provincia de Huesca.

De Alberto Herrero, nacido el 2 de julio de 1978, se destaca el hecho de haber sido diputado en la X, XI y XII legislaturas.

Está casado, es ingeniero industrial y tiene dos másteres, uno en Prevención de Riesgos Laborales y otro de Profesorado de ESO y FP.

Concejal del Ayuntamiento de Calanda desde 2011, fue también consejero de la Comarca del Bajo Aragón de 2011 a 2013.