Libelium, Hiberus, Zebra Ventures y Frutas La Espesa, cuatro empresas aragonesas reconocidas por sus líderes

CEOE Aragón y CaixaBank han entregado este martes en Zaragoza los Premios Impulsa Liderazgo 2026. El galardón ha reconocido el valor de los líderes en las empresas aragonesas y este año ha recaído en cuatro compañías muy relacionadas con el ámbito tecnológico.

En la quinta edición de los premios, el CEO y cofundador de Hiberus, Sergio López, ha sido reconocido en la categoría Impulsa Liderazgo Gran Empresa. César Luengo y Pepe Luengo, propietarios de Frutas La Espesa, en el ámbito de pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, el CEO de Zebra Ventures, Sergio Martínez; y la de Libelium, Alicia Asín, han sido galardonados en Iniciativa Empresarial y Liderazgo, respectivamente.

Según han explicado desde CEOE, se ha buscado distinguir "a personas que destacan por su impacto dentro y fuera de sus organizaciones, así como por su capacidad para inspirar a nuevas generaciones de profesionales y emprendedores".

En total, se han presentado más de una veintena de candidaturas. El jurado ha valorado especialmente "la trayectoria profesional de los galardonados, su capacidad para generar impacto positivo en las organizaciones que lideran y el compromiso con el desarrollo económico y social de Aragón".

De los premiados, Sergio Martínez (Zebra) ha relacionado su experiencia con sus orígenes dentro del mundo del deporte: "Liderar significa ser uno más, aunque parezca que lo asociemos a un faro o a alguien que tiene que estar distinguiéndose, creo que es justo todo lo contrario".

"Es ese ejercicio de empatía, de entender por dónde van las cosas, y luego conseguir que los demás crean en tu propósito y luchen a tu lado", ha añadido.

José Luengo (Frutas La Espesa) ha hecho extensible el galardón al resto de agricultores. "Un líder es más que un jefe, un director, es ser un amigo. Nosotros buscamos empujar todos por el proyecto que estemos haciendo ahora y que vamos a seguir haciendo", ha subrayado.

Sergio López (Hiberus) ha recordado que su empresa ronda los 6.000 empleados y "ha sido imposible crecer sin la figura de un líder". "Una clave es conseguir que las cosas ocurran y que consigas resultados. Sin eso es difícil considerarte un líder", ha valorado.

En el caso de Alicia Asín, el jurado se ha detenido en su "trayectoria profesional consolidada que la ha convertido en una de las figuras empresariales y tecnológicas aragonesas con mayor proyección internacional".

"Su estilo de liderazgo se caracteriza por combinar visión estratégica, iniciativa y una gran capacidad para movilizar equipos hacia objetivos ambiciosos", han explicado.

Por su parte, el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, ha destacado la importancia en las empresas de aquello que hay detrás de las mismas. "Toda empresa nace por la ilusión, por el sueño de un emprendedor o una emprendedora que termina desarrollando. Su proyecto lo termina haciendo crecer y lo termina haciendo más grande", ha afirmado.

Tesier ha celebrado el "músculo empresarial" de Aragón. Se ha mostrado "orgulloso" del ecosistema generado alrededor de estas compañías.