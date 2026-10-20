Izquierda Unida despeja la incógnita de sus candidatos en las coaliciones al Congreso y el Senado en Aragón

Izquierda Unida de Aragón ha despejado este martes la incógnita de sus candidatos al Congreso y el Senado en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Ambas candidaturas son coaliciones, primero con CHA y después con los aragonesistas y el PSOE.

El anuncio de IU deja todavía la duda de su encaje en las listas a la cámara baja. Según pudo saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, el orden de los puestos más allá del número uno por Zaragoza, en manos de CHA, se negocia todavía. El partido confirma ahora esta circunstancia.

En el caso del Senado, IU ocupa el número dos por Huesca. El PSOE tiene los tres puestos de salida provinciales y CHA cuenta con el segundo por Zaragoza.

Así las cosas, la formación ha escogido a Rubén Cabañas para el Senado por la provincia altoaragonesa. Elena García Juango y Jesús García Usón son los nombres para el Congreso por la circunscripción central, mientras que en Huesca y Teruel se ha aprobado la misma representación paritaria, aunque sin ofrecer nombres.

Rubén Cabañas Aranda (Monzón, 1991) es exconcejal de Cambiar Monzón y cuenta "con amplia experiencia en política municipal y una estrecha vinculación con el tejido asociativo y cultural" de la localidad. Es cofundador de Rebulizio Teatro y socio de Producciones Racún.

La coordinadora del partido en Aragón, Marta Abengochea, ha destacado su carácter "solvente, joven, con muchas ganas y mucha iniciativa". "Estoy segura de que va a representar perfectamente los valores de la izquierda transformadora en Aragón en esa cámara territorial".

"Contamos con compañeras y compañeros que llevan años defendiendo los derechos de la clase trabajadora y con nuevas voces que aportan energía, iniciativa y otras formas de afrontar los retos que tenemos por delante. Esa combinación es una de las fortalezas de nuestra organización", ha señalado sobre las demás candidaturas.

Abengochea se ha pronunciado sobre su "apuesta por el Frente Amplio". "IU siempre ha estado ahí cuando ha tocado defender los derechos y las libertades frente a quienes quieren arrebatárnoslo. No estamos dispuestas a retroceder a esa España en blanco y negro que algunos añoran", ha afirmado.

La representante del partido ha apelado al derecho a la vivienda digna, la sanidad y la educación públicas de calidad o "poder desarrollar un proyecto de vida en los pueblos".

Ha expresado su disposición a "seguir trabajando en Aragón junto a CHA en el marco de la coalición". "Desde la responsabilidad, la generosidad y la defensa de un proyecto político que sitúe los derechos en el centro", ha concluido.