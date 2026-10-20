El delegado de Aragón, Fernando Beltrán E. P. E. P.

Fernando Beltrán deja de ser delegado del Gobierno para centrarse en la campaña: le sustituirá Noelia Herrero

El hasta ahora delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, dejará el cargo en las próximas horas para centrarse en la campaña electoral.

El anuncio se ha confirmado este martes en el Consejo de Ministros.

Le sustituirá la subdelegada en Zaragoza, Noelia Herrero, que asume el cargo a 40 días de las elecciones.

Beltrán concurrirá como número 1 por Zaragoza en las listas del PSOE al Congreso de los Diputados.

Su nombre sonaba como candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, pero el adelanto electoral alteró todos los planes.

Él mismo aprovechó sus redes sociales hace escasos días para dar las gracias por su elección como candidato a la Cámara Baja.

"Gracias a mi partido y a su militancia por confiar en mí para encabezar la lista al Congreso por Zaragoza. Asumo este honor con ilusión, compromiso y una convicción: dedicar todo mi esfuerzo a seguir mejorando la vida de zaragozanos y aragoneses", escribía en X.

El suyo no es el único adiós de la jornada, ya que el Gobierno central ha aprobado hasta seis ceses de delegados del Gobierno, incluidos los de Pilar Bernabé y Adriana Lastra.