CHA se asegura el número 2 para el Senado junto al PSOE en Zaragoza y Teruel: la lista unitaria no altera los candidatos

El pacto de última hora entre el PSOE y los partidos a su izquierda para concurrir juntos al Senado no altera la hoja de ruta previa lanzada por los socialistas, que encabezan las papeletas en las tres provincias aragonesas.

Así lo han confirmado fuentes del partido en la Comunidad tras el pacto suscrito el pasado viernes en los últimos minutos de plazo legal. Esta fórmula otorga el número dos por Zaragoza y Teruel a Chunta Aragonesista y el de Huesca a Izquierda Unida, mientras que el tercero de la lista regresa a los socialistas.

La lista unitaria, bajo el nombre de Senado de Progreso, no trascendió hasta última hora del pasado viernes. De hecho, el PSOE-Aragón oficializó varios días antes a sus candidatos para la citada cámara alta y el Congreso, este último el actual delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán.

Los nombramientos obtuvieron este fin de semana el visto bueno de Ferraz, confirman desde el partido. Tras el alineamiento con la dirección nacional, era un trámite.

Eso sí, ahora deberán adaptarse fuera de los puestos de salida a la fórmula surgida tras el acuerdo con CHA y los partidos que integran el Frente Amplio. En Aragón, Izquierda Unida.

El acuerdo no obliga a un baile de nombres tras las designaciones para los cabezas de lista provinciales: Miguel Dalmau por Zaragoza, Tania Solans en Huesa y María José Villalba en Teruel.

Los números dos son todavía una incógnita. En el caso de CHA, como sucede también con la candidatura al Congreso por Zaragoza, deberá pasar por los órganos de dirección internos y su elección no está sujeta a primarias.

Este trámite se podría resolver esta semana al igual que lo relativo al candidato a la cámara baja, avanzan fuentes de la formación aragonesista.

Flecos

El cierre del plazo legal para las coaliciones al Congreso y el Senado no ha impedido que varios escenarios sigan abiertos todavía. No obstante, uno de ellos se cerró este lunes, probablemente el principal por peso electoral en votos.

Podemos despejó a través de su dirección nacional la incógnita sobre su posible incorporación a posteriori a la candidatura CHA-Frente Amplio. Siendo imposible la coalición, se puso sobre la mesa la integración en listas o bien, que no se presentaran en las tres provincias aragonesas.

El secretario de Organización, Pablo Fernández, confirmó que la intención es estar presentes en todas las circunscripciones, lo que cerró ambos escenarios. Finalmente, habrá dos listas a la izquierda del PSOE en Aragón pese a que se ha tratado de buscar un encaje.

Fuentes de la negociación señalaron el mismo lunes que existía todavía diálogo con los morados en Aragón. Nada en firme, pero constataban la buena relación con los representantes autonómicos en contraste con Madrid.

El propio presidente de CHA, Jorge Pueyo, subrayó esta cuestión en la presentación del acuerdo con Frente Amplio. Las bases también pidieron apurar las conversaciones para avalar el acuerdo en Aragón, pero no fue posible.

Ya sin Podemos, la coalición ofrece todavía interrogantes en las posiciones para cada partido. Solo se ha definido el puesto de salida por Zaragoza, el más proclive de obtener representación, y los demás forman parte de una negociación posterior, detallan desde el espacio político.

Es decir, se desconoce el rol que desempeñará Izquierda Unida. El partido tampoco ha escogido a su número dos al Senado en el Alto Aragón. En este sentido, los nombres concretos también forman parte de las conversaciones que se desarrollarán a partir de esta semana.

Los partidos ya han superado el principal obstáculo camino a la campaña con la negociación amplia. Ahora esperan ajustarse a los plazos de la ley electoral para conformar las listas definitivas al Congreso y el Senado. Es decir, del miércoles 21 de octubre al lunes 26.

Con todo, y pese a concurrir juntos a las urnas, CHA tiene plena potestad para escoger a su candidato. El "nuevo Labordeta", como lo bautizó Jorge Pueyo, que les permita movilizar los votos suficientes para atar el escaño obtenido en 2023 a través de Sumar.

El partido no ha roto su silencio a la espera de que la decisión definitiva llegue al Comité Nazional ni ha ofrecido pistas.