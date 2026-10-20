Azcón anuncia un incremento del 20% en Educación y subidas salariales a los profesores en los nuevos Presupuestos

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha avanzado este martes un incremento del 20% del presupuesto de la Consejería de Educación. El anuncio llega en plena negociación de las cuentas de 2027, que previsiblemente se presentarán en los próximos días o semanas.

En declaraciones a los medios, Azcón ha calificado este esfuerzo como "posiblemente el mayor incremento en la historia que ha tenido el departamento". "Va a afectar globalmente a toda la educación en Aragón, a los profesores, que estarán mejor retribuidos, y habrá más que nunca", ha valorado.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que esta subida porcentual se traducirá en 350 millones de euros más anuales. Es, hasta la fecha, el principal anuncio alrededor de las cuentas y se aplicará en varias áreas de gestión educativa.

Entre ellas, Azcón ha destacado "un acuerdo de financiación" que dote de "estabilidad" a la Universidad de Zaragoza hasta 2030. Y "por supuesto, las infraestructuras".

El objetivo es incrementar también las partidas relacionadas con ciencia e investigación. "Tiene que ver con oportunidades de futuro y competitividad, del talento que tenemos. Eso pasa entre otras cuestiones porque los profesores que enseñan a nuestros hijos tengan retribuciones justas", ha subrayado.

En clave de los docentes, las nóminas podrían crecer un 7,75%, según Azcón. Es la suma del 5% "general" y un 2,25% adicional.

"Nunca había habido un reconocimiento en el incremento de los sueldos, es imposible que los profesores se sientan considerados, que se sientan de prestigio, si no tienen retribuciones adecuadas", ha afirmado.

Para Azcón, "va a significar un salto de calidad" en la enseñanza. "Un antes y un después", ha continuado.

El presidente ha señalado esta medida como una de las "prioridades" de los Presupuestos de 2027. La coalición PP-Vox está "cerrando los últimos flecos".

Habrá novedades en sanidad, al hilo de las negociaciones con los sindicatos médicos, dentro de las competencias autonómicas. "Hoy los problemas vienen del estatuto marco", ha precisado.

En cualquier caso, Azcón ha destacado la necesidad de poner en marcha la Facultad de Medicina de Teruel, desde donde ha realizado las declaraciones, de cara a paliar la falta de profesionales en el futuro.

Infraestructuras

Por otro lado, el presidente ha valorado la actualidad alrededor del corredor Cantábrico-Mediterráneo. Desde Teruel, ha expresado su deseo de que el Gobierno de España acepte sus alegaciones para el tramo Teruel-Sagunto.

"No se toman en serio a la Comunidad autónoma de Aragón", ha protestado.

El líder popular ha prometido que Alberto Núñez Feijóo tendrá en cuenta esta y otras propuestas como el Plan Pirineos o la financiación específica de la despoblación. "Son cuestiones de justicia y que todo el mundo tiene que valorar", ha resaltado.

Ley de nietos

Azcón se ha pronunciado también sobre la decisión del Tribunal Supremo de no permitir el voto a los beneficiados por la Ley de Nietos. "Lo que pretende el Gobierno de España es articular políticamente una situación que le beneficie", ha insistido.

Ha lamentado que Moncloa "ya ha demostrado en muchas ocasiones que no le importa hacer trampas". "Da miedo pensar en lo que pueden hacer en el futuro", ha aseverado.