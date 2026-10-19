Venden una casa rural de 196 m2 en un municipio cerca de Zaragoza: por 260.000 euros y con piscina

Encontrar una vivienda con espacio exterior, piscina y zonas para disfrutar de la naturaleza sin alejarse demasiado de Zaragoza es una de las opciones que buscan quienes desean cambiar el ritmo de la ciudad.

En el municipio de Cadrete, a tan solo 12 km de la capital aragonesa, se encuentra una finca rústica anunciada por 260.000 euros que reúne varias de estas características, parcela de más de 14.400 metros cuadrados, una exuberante arboleda y 196 metros cuadrados de vivienda con múltiples posibilidades.

La propiedad está situada en una ubicación estratégica, junto al polígono industrial y el municipio de Cadrete.

Venta finca rural en Cadrete, Zaragoza Idealista

Un entorno que ofrece la posibilidad de disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza sin renunciar a la comodidad y la cercanía de la ciudad.

La vivienda, de 196 metros cuadrados, se distribuye en dos plantas y dispone de seis dormitorios con armarios empotrados, tres baños completos, una cocina amueblada y un amplio salón en el que destaca la chimenea.

Venta finca rural en Cadrete, Zaragoza Idealista

Otro de los principales atractivos de esta finca rústica son sus espacios exteriores. Los 14.461 metros cuadrados de parcela ofrecen amplias zonas al aire libre, ideales para disfrutar del descanso y realizar actividades en el exterior.

Entre sus elementos más destacados se encuentra una amplia piscina, perfecta para refrescarse durante los meses de verano. El terreno también cuenta con una exuberante arboleda y ofrece la posibilidad de renovar los interiores de la vivienda y adaptarlos al estilo de vida y las preferencias personales de sus futuros propietarios.

El precio de venta de la propiedad es de 260.000 euros. Se trata de una opción para quienes buscan una vivienda en la provincia de Zaragoza con parcela propia, piscina y diferentes posibilidades de aprovechamiento.

El precio anunciado no incluye los impuestos ni los gastos derivados de la compraventa: "Estos costes adicionales deberán ser asumidos por la parte compradora conforme a la legislación vigente", recalca el anuncio publicado en Idealista.

Venta finca rural en Cadrete, Zaragoza Idealista

La promotora REMAX Finca Hogar, como agencia inmobiliaria intermediaria, informará previamente al comprador sobre los servicios que se prestarán y los honorarios correspondientes.

La finca puede resultar interesante para quienes quieran desarrollar un proyecto de turismo rural, teletrabajar en un entorno alejado del ruido de la ciudad o, simplemente, disfrutar de una vida más tranquila sin renunciar a la proximidad de la capital aragonesa.