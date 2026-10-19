Renfe recupera la normalidad en la línea Madrid-Barcelona tras reabrirse la doble vía entre Ricla y Plasencia de Jalón

Renfe ha retomado su programación habitual en el corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona tras la reapertura de la circulación por ambas vías entre Ricla y Plasencia de Jalón, una vez concluidos los trabajos de reposición, acondicionamiento de la vía y verificación de la infraestructura realizados por Adif.

La recuperación de la doble vía ha permitido restablecer la oferta comercial, las frecuencias y los tiempos de viaje.

Durante la jornada de este lunes, 19 de octubre, se mantendrá la planificación extraordinaria de determinados servicios ya programados y comunicados previamente a los viajeros, que circularán en doble composición.

A partir de las 12:30 horas de este 19 de octubre, las circulaciones han recuperado sus horarios habituales.

En total, gracias a la reapertura de la circulación por ambas vías, Renfe ha vuelto a ofrecer su programación en este corredor conformada por más de 60 circulaciones diarias.

La normalización del servicio es posible gracias a la finalización de las labores de remolque de la unidad motriz del modelo S100 que sufrió un incendio el pasado 12 de octubre y la recuperación de la infraestructura.

Tras la incidencia, Renfe trasladó la mayor parte del tren afectado hasta la estación de Zaragoza Delicias y se llevaron a cabo los trabajos de retirada de los restos de la composición, operación que se prolongó varios días debido a la dificultad de acceso a la zona.

Durante este periodo, Renfe tuvo que reorganizar su programación para garantizar la movilidad de los viajeros, con la adaptación de los horarios y el refuerzo de la capacidad de los servicios mediante la circulación de trenes en doble composición, para mantener la oferta de plazas. Renfe agradece la comprensión y la colaboración mostrada por los viajeros.

Con la reapertura de la doble vía, Renfe recupera la capacidad operativa habitual de la ruta Madrid-Barcelona y continuará prestando servicio con normalidad en sus relaciones de alta velocidad con Barcelona, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Girona y Figueres.