Luisa Fernanda Rudi no repetirá como candidata al Senado y abandona la primera línea: "Mi etapa ha terminado"

Luisa Fernanda Rudi ha anunciado este lunes que no repetirá como candidata del PP al Senado este 29-N.

"Mi etapa ha terminado. Ya es momento de la retirada de la primera línea de la política", contaba ella misma a sus compañeros en la Junta Directiva Autonómica que se está celebrando esta tarde en Zaragoza.

Según ha explicado, fue ella quien le pidió a Jorge Azcón dejar la primera línea el mismo día de la convocatoria electoral.

Cuando firmó su ficha de afiliación a Alianza Popular tenía 31 años y nunca pensó -con una vida profesional ya organizada- llegar hasta aquí.

"Yo siempre he dicho que entré en política por curiosidad. Quería saber cómo era un partido por dentro y una campaña electoral" recordaba.

Cuarenta y tres años después toca despedirse. "Muchos no estabais ni en la guardería. En este partido he vivido de todo, desde triunfos a decepciones. Ayudé a construir el gran partido de centroderecha de España e hice la oposición a Felipe González desde el Congreso. Entonces se guardaban las formas mucho más que ahora y se debatía con ideas", completaba.

En su opinión, los niveles de quienes están ahora enfrente son "manifiestamente mejorables".

Rudi asegura haber sido "una privilegiada" que ha ido "de aquí para allá" y ha recorrido todas las instituciones en las que se ha creído conveniente que estuviera.

Respecto a las elecciones, ha remarcado que el PP es ahora "más necesario que nunca": "Es imprescindible que un partido auténticamente de Estado tenga el suficiente apoyo en las urnas como para acometer todo el trabajo que hay por delante".

La exsenadora popular ha augurado una nueva época de vacas flacas y ha alertado del auge de los populismos. "Necesitamos regenerar la democracia en España. Ya las acampadas del 15-M anunciaban lo que venía: la erosión de los regímenes democráticos levantados en Europa tras la Segunda Guerra Mundial", manifestaba.

"No está todo ganado"

Rudi ha recordado que a ella le ha tocado hacer campaña con casos de corrupción, tanto ajenos como de su propio partido, y ha querido ser clara.

"Pero con eso solamente no vamos a conseguir ilusionar a la gente. Tenemos que poner delante de sus ojos la necesidad de que el voto se concentre mayoritariamente en el PP. Yo sé que las encuestas están dando muchos escaños. Parece que está todo ganado, pero en 2023 también lo estaba y no se ganó", ha dicho.

Si, a su entender, algo ha hecho bien Pedro Sánchez ha sido "dividir a la sociedad", y cuanto más crecen los extremos "más se perjudica al PP".

"Movilizar las vísceras de la gente le está dando buen resultado. Nuestra misión es romper ese mensaje", sintetizaba.

"Ha imprimido carácter"

Para el presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, es una de las presidentas "que ha imprimido carácter al PP".

De ella ha destacado que, como mujer, ha roto innumerables barreras y techos de cristal al convertirse en la primera presidenta de Aragón y liderar el Congreso de los Diputados.

"Siempre le estaré agradecido. Fue quien confió en mí para que fuera portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza", subrayaba un emocionado Azcón.

El líder conservador ha querido agradecer estos más de 40 años de defensa del interés público y los intereses de España.

"Ha sido la política más importante que ha habido en la historia de Aragón y una de las personalidades políticas más importantes de la historia de la democracia. Su currículum está construido a base de esfuerzo y sacrificio", resumía.

Rumbo al 29-N

Ya hablando del 29-N, Azcón ha resaltado que son "las elecciones más importantes de nuestra vida".

En Aragón, la directora de campaña será Ana Alós.

El líder popular ha comparado el mitin de Feijóo en Huesca y el de un Pedro Sánchez que "vino a Aragón a no hablar de Aragón".