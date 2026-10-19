Judith, la joven con discapacidad que triunfa con su pastelería para ratones y cobayas: "No hay otra igual"

La creatividad y la perseverancia por abrirse un camino en aquello que le gusta, han llevado a Judith Vicente de Vera Gómez -32 años-, a poner en marcha sus dos grandes pasiones: la escritura y la pastelería para mascotas.

La zaragozana, que tiene un 65% de discapacidad -baja visión y síndrome de Asperger- apuesta por la originalidad y por abrir nuevas oportunidades a quienes encuentran dificultades para desarrollar sus proyectos.

Una de esas nuevas oportunidades que la joven puso en marcha fue 'Reis d'Aranda'. Se trata de una marca de pastelería para mascotas y micromamíferos con la que ha querido dar un giro a la oferta habitual de productos para animales.

En 2021 creó la marca y, tras varios años de pruebas y desarrollo de recetas, dio un paso más con la apertura de su tienda física en la calle Fraga 1 de Zaragoza, en noviembre de 2025.

Ahora, Vicente de Vera explica que "soy propietaria de la única y de la primera marca de pastelería para mascotas de Aragón y estoy especializada en pastelería canina y en alimentación de micromamíferos".

En este sentido, la joven incide en la importancia de los micromamíferos. "Es un nicho que a nivel nacional está muy abandonado, pero son los conejos, cobayas, hámsteres, ratones y ratas".

Además, destaca Vicente de Vera que "la variedad de productos españoles para estos animales es de mínima calidad".

Productos saludables

A diferencia de otras marcas, Reis d'Aranda apuesta por recetas de autor, creadas por la propia Judith y elaboradas de manera artesanal.

"Lo que diferencia a mi marca de otras es que no se puede encontrar a nivel nacional, son recetas de autor, es decir, yo no las he copiado de ningún sitio, me las he inventado inspirándome en recetas clásicas", declara la joven.

Su catálogo supera los cien productos, entre los que destacan galletas, barritas, bombones y macarons, además de tartas y cupcakes por encargo para celebrar ocasiones especiales con las mascotas.

Algunos de los productos que tiene la pastelería E.E.

Además, la zaragozana pone especial atención en la calidad de los ingredientes y en ofrecer alternativas adaptadas a las necesidades de cada animal.

"Aunque son golosinas, son golosinas saludables", explica. Sus elaboraciones no contienen azúcares ni sales añadidas, conservantes o aditivos, y asegura, "están hechas con ingredientes como carne, cereales, frutas y verduras".

Desde que abrió, la joven emprendedora continúa innovando. De hecho, así lo ha hecho en la alimentación de ratas, ratones y hámsteres con sus populares mochis.

"Tengo mochis de arroz con guisantes, otros que son de maíz dulce. Yo buscaba algo diferente", subraya Vicente de Vera que así, cubre necesidades que a su juicio, apenas estaban atendidas.

"También hago cupcakes y tartas por encargo, tanto para conejitos y cobayas, como para los perritos, todo es para ellos", insiste la joven empresaria.

En este sentido, Vicente de Vera admite que los dueños que vienen con sus animales, suelen repetir, "todo el que prueba repite, es un hecho".

La escritura, otra de sus grandes pasiones

Su creatividad, sin embargo, no se limita al ámbito de la pastelería. Judith abrió en octubre de 2025 su editorial 'Atria Vitela Editorial', un proyecto independiente vinculado a su otra gran pasión: la escritura, una actividad a la que lleva dedicada desde su infancia.

Lo hizo tras una mala experiencia profesional y la necesidad de ayudar a otros autores. "Desde entonces hemos ayudado y estamos ayudando a más de 15 autores-tanto de España como de Latinoamérica- y tenemos otros 20 pendientes", menciona la joven.

Además, ha puesto en marcha 'El Búnker de las Mariposas', un proyecto dirigido a personas con discapacidad o enfermedades graves.

Vicente de Vera explica que a estas personas, "se les ofrece becas de entre el 25% y el 50% para escribir y publicar sus libros".

"Yo cobro mucho más lento, pero no me importa, porque todos nos hemos encontrado en una situación complicada alguna vez", explica.

En este contexto, Judith no se quiere quedar aquí, quiere seguir creciendo.

"Mi intención en un futuro a medio o largo plazo es poder hacer una feria de arte", señala la joven emprendedora.

Judith continúa teniendo claro su objetivo, "hacer crecer sus marcas y continuar dando rienda suelta a sus talentos y alas a los de los demás", concluye la joven.