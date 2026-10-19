Fin a unas Fiestas del Pilar 2026 que se saldan con 200 detenidos y hasta 752 actas por infracciones

La Policía Nacional ha detenido a 200 personas por distintos delitos durante el dispositivo especial de seguridad de las Fiestas del Pilar 2026.

El operativo, que se desarrolló entre el 9 de octubre y la finalización de las fiestas, también se saldó con 752 actas por infracciones administrativas en materia de seguridad ciudadana y más de 3.600 personas identificadas.

Un dispositivo con todos los efectivos disponibles

Con motivo de las Fiestas del Pilar, celebradas entre el 10 y el 19 de octubre, la Jefatura Superior de Policía de Aragón desplegó un dispositivo especial que contó con el 100% de sus efectivos, además de agentes de refuerzo procedentes de otras plantillas del territorio nacional.

El operativo tenía como objetivo garantizar la seguridad ciudadana y el desarrollo normal de los actos festivos.

Para ello, se estableció un plan integral que abarcó todos los ámbitos de actuación, desde el subsuelo hasta el espacio aéreo, con presencia policial continua en las zonas de mayor concentración de personas.

La planificación también contempló una respuesta coordinada ante posibles incidencias, con el despliegue de efectivos y recursos policiales para atender las necesidades de seguridad durante las celebraciones.

Descienden los hurtos y los robos con violencia

Uno de los aspectos más destacados del balance policial es la disminución de los delitos de hurto y de robo con violencia respecto al año pasado.

También han descendido notablemente las denuncias relacionadas con el hurto o la pérdida de teléfonos móviles, una tendencia que continúa la evolución de años anteriores.

La Policía atribuye estos resultados a la presencia de agentes.

Dos detenidos en el Espacio Zity por el hurto de móviles

Entre las intervenciones más destacadas figura la actuación policial en la zona del Espacio Zity, donde los agentes detuvieron en apenas unos minutos a dos integrantes de una banda itinerante especializada en el hurto de teléfonos móviles.

Los arrestados llevaban más de una docena de terminales de alta gama sustraídos. La intervención pone de relieve la importancia de la presencia policial en los espacios con mayor concentración de público y de la capacidad de respuesta inmediata frente a grupos especializados en este tipo de sustracciones.

Balance de unas fiestas sin incidentes de especial relevancia

La planificación del dispositivo, el despliegue de efectivos y la coordinación de los recursos policiales han sido fundamentales para atender las necesidades de seguridad durante unas fiestas marcadas por una elevada afluencia de ciudadanos y visitantes.

La responsabilidad colectiva y el comportamiento cívico de la ciudadanía, junto con el trabajo de los agentes desplegados, han contribuido al desarrollo de las Fiestas del Pilar en un ambiente de normalidad y sin incidentes de especial relevancia.