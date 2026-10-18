El tren de alta velocidad Madrid-Barcelona recuperará el lunes las dos vías en Zaragoza tras el incendio de Ricla

Adif prevé restablecer a lo largo de este lunes la circulación por las dos vías de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona entre Ricla y Plasencia de Jalón, en la provincia de Zaragoza.

La reapertura permitirá a las operadoras ferroviarias recuperar progresivamente su oferta habitual de servicios, frecuencias y tiempos de trayecto.

Este tramo quedó afectado por el incendio de una de las cabezas tractoras de un tren de alta velocidad el pasado lunes 12 de octubre.

El incidente obligó a suspender inicialmente la circulación por ambas vías, aunque el tráfico pudo recuperarse cuatro horas después por una sola vía.

Desde entonces, los trabajos se han centrado en retirar los restos del tren y reparar los daños en la infraestructura.

Adif ha repuesto aproximadamente 1,2 kilómetros del cable de contacto de la catenaria, el sistema eléctrico que suministra energía a los trenes, además de reparar otros elementos y comprobar el estado de la vía y de las instalaciones de seguridad.

En las labores han participado 24 operarios y técnicos, junto con maquinaria especializada. Los trabajos se han realizado principalmente durante la noche, en periodos de entre cinco y seis horas, para mantener el servicio ferroviario mientras avanzaban las reparaciones.

Una vez completadas las actuaciones, la previsión de Adif es poner de nuevo las dos vías a disposición de las operadoras durante la jornada del lunes, con el objetivo de recuperar la normalidad en este tramo de la línea Madrid-Barcelona.