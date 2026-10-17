PSOE, CHA e Izquierda Unida irán en coalición al Senado en Aragón gracias a un pacto nacional de última hora

PSOE, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida irán en coalición al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, después de que los socialistas hayan alcanzado, a nivel estatal, un acuerdo con distintos partidos de implantación territorial.

El pacto se ha conocido casi en la medianoche del viernes al sábado, límite legal para formalizar coaliciones ante la Junta Electoral. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, la papeleta llevará el nombre de Senado de Progreso de Aragón.

Falta conocer detalles, que previsiblemente llegarán en las próximas horas, si bien el acuerdo ofrece a Chunta Aragonesista el segundo puesto en listas en Zaragoza y Teruel, como se recoge en una circular difundida por el partido.

El PSOE aragonés había presentado esta semana a sus candidatos a la cámara alta. Entre ellos, el cabeza de lista por Zaragoza, Miguel Dalmau, José Antonio Remón, Raquel Giménez y Ramón Duce.

Sin embargo, el posible pacto no ha aparecido como una posibilidad hasta la recta final de esta semana. El objetivo es ganar peso respecto al Partido Popular, que ahora cuenta con mayoría. Y es que el PP volverá a concurrir en solitario, sin Vox.

"Nos encontramos ante un momento decisivo, la ultraderecha de PP y Vox quiere sepultar nuestro Estado del Bienestar. Solo si quienes creemos en eso nos unimos como nunca antes, podremos seguir avanzando", ha expresado la portavoz federal del PSOE, Rebeca Torró.

"Damos un paso histórico a la altura del momento político que vivimos y sobre todo a la altura de los millones de ciudadanos que quieren que España siga mirando hacia delante", ha concluido.

La secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, ha celebrado la noticia: "Hemos hecho posible lo que reclamábamos todos los votantes de izquierdas, el Aragón progresista también estará ahí".